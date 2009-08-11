رقابت 4 هزار تکواندوکار در جام هفدهم/ تهران و اصفهان نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابتهای تکواندو "هان مادانگ" قهرمانی جهانی از چهارشنبه به مدت چهار روز با حضور نردیک به 4000 تکواندوکار از 57 کشور جهان در شهر "دان جین" کره جنوبی برگزار می شود.

20 تکواندوکار تحت عنوان تیم های منتخب تهران و اصفهان به نمایندگی از تکواندو ایران برای حضور در این مسابقات یکشنبه شب راهی کره جنوبی شدند.

هان مادانگ بخش نمایشی تکواندو است که به شکستن اجسام سخت و نمایش های تیمی و انفرادی اختصاص دارد و در 35 بخش مختلف مسابقات آن برگزار و مدال توزیع می شود.

در بخش نمایش این مسابقات علاوه بر تیم های کره ای، دو تیم از آمریکا، دو تیم از چین تایپه، دو تیم سنگاپور، یک تیم از فیلیپین و یک تیم از ایران حضور دارند.

در ترکیب تیم آلمان سه تکواندوکار ایرانی حضور دارند که یکی از آنها پسرعلی مدیری از پیشکسوتان تکواندو ایران می باشد.

این مسابقات به مدت چهار روز برگزار خواهد شد که دو روز اول مرحله مقدماتی و دو روز پایانی مرحله نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه قرعه کشی این مسابقات عصر امروز(سه شنبه) برگزار می شود.