تاکید بر وجود ناامنی در خوزستان بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سردار عیسی دارایی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون امنیت مطلوبی در خوزستان حاکم است و این استان در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر که به امن بودن مشهور هستند امنیت بیشتری دارد اما در عین حال این استان در رده بندی احساس نا امنی از سوی مردم در رده قابل قبولی حضور ندارد.

وی اضافه کرد: احساس نا امنی نیز به این علت است که برخی حوادث در استان بیش از اهمیت و ضرورت بزرگ جلوه داده می شوند و این باعث ایجاد نا امنی در بین مردم شده است و در این خصوص رسالت خبرنگاران بسیار با اهمیت بوده و باید حوادث و اتفاقات صورت گرفته در رسانه ها چندان بزرگ جلوه داده نشوند زیرا رسانه ها به صورت مستقیم با افکار عمومی در ارتباط هستند.

دارایی بیان کرد: البته در برخی حوادث اتفاق افتاده در خوزستان شاید نیروی انتظامی مقصر اصلی نباشد اما این ما هستیم که مورد توجه قرار می گیریم برای نمونه قتلهای صورت گرفته در ماهشهر در یک شهرک محصور اتفاق افتاده که امنیت آن را یک شرکت برعهده دارد و باید نگهبان و مسئول حراست این شرکت توضیح دهد که چگونه ممکن است در چنین مکانی افرادی به راحتی مرتکب قتل شوند.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن کارهای مثبت نیروی انتظامی در خوزستان و بزرگ جلوه دادن حوادث اظهار داشت: رسانه ها باید در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان احساس وظیفه کنند و به وجود نا امنی در استان دامن نزنند زیرا این کار عواقب جبران ناپذیری برای توسعه خوزستان به همراه دارد.

دارایی با اشاره به اینکه 48 درصد سرقتهای خوزستان مربوط به موتورسیکلتها است، گفت: کنترل موتورسیکلتها برای سرقت بسیار مشکل است اما باید به مردم آموزش داد که هنگام حضور در اماکن عمومی مراقبت بیشتری از وسایل خود داشته باشند.

وی به جایگاه خوزستان در تقسیم بندی های انتظامی سراسر کشور اشاره کرد و گفت: استان خوزستان در بخش عقیدتی سیاسی اول، در کل سرقتهای صورت گرفته نهم و در کنترل مرزها اول است.

دارایی با اشاره به کشف 780 فقره اسلحه و هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در چهار ماهه اول سال عنوان کرد: در این مدت دو مورد سرقت مسلحانه داشته اما سرقت از بانک و راهزنی صفر بود ضمن اینکه در آدم ربایی یک مورد افزایش و در بخش تصادفات نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته ایم.