تولید هفت داروی نوترکیب و چهار گیاه تراریخته توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی ملبوبی به دستاوردهای محققان کشور در زمینه زیست فناوری اشاره کرد و گفت: از جمله دستاوردهای شاخص این دوره از همایش بیوتکنولوژی تولید دهها کیت تشخیصی برای شناسایی بیماریهای گیاهی و انسانی، تولید هفت داروی نوترکیب، تولید برخی گیاهان تراریخته مانند برنج که در مرحله رهاسازی است و تولید چهار گیاه تراریخت دیگر است که در مرحله کشت گلخانه ای قرار دارند.

وی تولید بیش از 20 نوع کود زیستی، تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان و انجام پروژه های کلونینگ و شبیه سازی و پیشرفت در زمینه سلولهای بنیادی را از دیگر دستاوردها در این زمینه دکر کرد و افزود: پیشرفت در عرصه های مختلف زیست فناوری مستلزم سرمایه گذاری در آن، نیاز و میزان تقاضا است.

ملبوبی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین رشد در زمینه تولید داروهای نوترکیب صورت گرفته است، اظهار داشت: پیشرفت پروژه های ژنوم نیز دارای سیر صعوی بوده به طوری که در حال حاضر بیش از سه هزار پروژه ژنوم انجام شده و یا در دست اجرا داریم.

وی موانع رشد زیست فناوری در کشور را قوانین موجود در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از جمله بسترهای قانونی موجود در این زمینه قانون ایمنی زیستی، لوایح شرکتهای دانش بنیان و نیز حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ... است. قانون دیگری نیز به نام قانون منع مداخله کارکنان دولتی مطرح است که کاری جز بازدارندگی و جلوگیری از پیشرفت در زمینه های مختلف زیست فناوری ندارد و به علت نقص در قوانین فروش و ثبت اختراعات توسط کارکنان دولت افرادی که به نوآوری جدیدی دست می یابند آن را به خارج از ایران برده و به نام بیگانگان ثبت می کنند و یا آن را بایگانی کرده و به مرحله تولید تجاری نمی رسانند.

ملبوبی اضافه کرد: در سایر زمینه های علوم کشاورزی قوانین متعددی وجود دارد از جمله قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال، قوانین مرتبط با امور دامپزشکی و اصلاح نباتات ولی به علت قدیمی بودن برخی از قوانین موارد مربوط به محصولات زیست فناوری در آن لحاظ نشده هر چند که قانون گواهی بذور تصحیح شده است.