حضور سوریان در هرنینگ قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان دارنده سه مدال طلای جهان که در رقابتهای المپیک پکن از کسب مدال بازماند شانس نخست حضور در رقابتهای جهانی دانمارک در وزن 55 کیلوگرم است.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و همکارانش پس از بررسی تمامی جوانب امر به این نتیجه رسیدند که سوریان ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم ایران در رقابتهای جهانی دانمارک باشد.
کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان قصد دارند با بررسی شرایط تمامی اوزان روز اول شهریورماه ترکیب نهایی تیم ایران را در دانمارک را مشخص کند.
رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه درشهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.
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