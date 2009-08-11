توطئه خطرناک منطقه ای بر ضد ملت عراق/ تشکیل ائتلاف جدیدبا طیفهای متنوع

"سید محسن حکیم" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اوضاع امنیتی و سیاسی حال حاضر عراق گفت : پیشرفت محسوسی در وضعیت امنیتی عراق پس از تحویل گرفتن مسئولیت امنیتی شهرها و مناطق از نظامیان آمریکایی بر اساس توافقنامه خروج نظامیان از عراق که در30 ژوئن صورت گرفت، را شاهد هستیم که برخی ازگروههای تروریستی به ویژه القاعده و حزب منحله بعثی با حمایت و پشتیبانی مالی و لجستیکی کامل برخی کشورهای منطقه در جهت ناآرام کردن و بی ثباتی عراق فعالیت می کنند تا اینگونه وانمود والقاء کنند که دولت عراق ضعیف است و توانایی برقراری و حفظ امنیت را ندارد.

وی افزود : مشکلات امنیتی متاسفانه امروز وجود دارد به ویژه درشمال بغداد، البته درخود بغداد کمتر است، مناطق جنوبی بغداد، شاهد امنیت خوبی هستیم.

حکیم درباره این سئوال که توانایی نیروهای عراقی در چه حدی است و آیا توانسته اند بی نیازی خود از آمریکایی ها را اثبات کنند، خاطر نشان کرد : در حقیقت به اعتراف تمام کارشناسان و مطلعان و حتی ناظران، ساختارهای امنیت ملی عراق در حد قابل قبولی در حد شکل گیری است، اگر چه هنوز به طور کامل شکل نگرفته است، البته طبیعی است برای سازماندهی و بازسازی این دستگاهها به وقت بیشتر و آموزشهای تخصصی نیاز است.

وی افزود : درطول این پنج شش سال شاهد پیشرفت خوبی در زمینه دستگاههای امنیتی بوده ایم ؛ در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس توانایی ایجاد حداقلهای امنیتی را دارند و نیازی به حضور نیروهای بیگانه در شهرها و حتی اطراف آن وجود ندارد و باید تلاشهای بیشتری برای تکمیل توانمندی دستگاههای امنیتی انجام شود که این تلاشها در عمل انجام می شود تا این دستگاهها به آمادگی و انسجام کامل برسند تا حدی که بتوانند امنیت مطلوب را برقرار کند.

مشاورسیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره روند سیاسی وآرایش سیاسی درفاصله چند ماه مانده به انتخابات حساس پارلمانی در ژانویه گفت: درحقیقت تلاش می شود تا ائتلاف عراق یکپارچه که به ائتلاف ملی عراق تغییرنام می دهد، همه گروههایی که در گذشته در ائتلاف بودند به علاوه نیروهای جدیدی از طیفهای دیگر ملت عراق را خود جای دهد.

وی افزود : ما در سه سطح می توانیم بگوییم شاهد تغییر هستیم : 1- توسعه ائتلاف 2- به روز کردن و مدرنیزه کردن ائتلاف 3- تغییراتی که در خود ائتلاف از جمله در آیین نامه و یا اساسنامه و ساختار داخلی و مسائل دیگری که مربوط به خود ائتلاف می شود یعنی می توانیم بگوییم هم در سطح نرم افزاری و هم سخت افزاری شاهد تغییراتی در ائتلاف هستیم و امید می رود در روز های آینده، شاهد اعلان اولیه ائتلاف جدید باشیم تا کارعملی ائتلاف در راستای جذب بزرگترین حد ممکن از نیروها اعم از شخصیتها و گروهها که بتوانند خدمتگزار ملت عراق باشند و شایستگی های لازم را داشته باشند، آغاز شود.

وی درباره وضعیت تحریم کنندگان سابق درائتلاف جدید مانند جریان صدر وحزب فضیلت که به عناوین مختلف از ائتلاف عراق یکپارچه خارج شدند، به مهر گفت : تلاشهای گسترده ای در این زمینه انجام می شود در حال حاضر، نمایندگان جریان صدر در همه مباحثات مقدماتی حضور دارند،آنگونه که در اظهاراتشان نمایان است، معتقد به این طرح هستند و تمایل دارند به ائتلاف جدید بپیوندند علاوه بر آن، همه گروههای دیگر چه آنهایی که در ائتلاف اولیه بودند و چه گروههایی که به تازگی وارد روند سیاسی شدند و چه طیفهای دیگر، تمایل خود را اعلام کرده اند.

یعنی ما سه سطح داریم : آنهایی که هم اکنون در ائتلاف هستند 2- آنهایی که در ائتلاف بودند اما خارج شدند( مانند جریان صدر و حزب فضیلت) 3- آنهایی که از همان ابتدا در ائتلاف نبودند، دعوت شده اند در ائتلاف فراگیر شرکت کنند.

حکیم درباره بحث رهبری ائتلاف جدید اظهارداشت: میان ائتلاف قبلی وائتلاف جدید تفاوت وجود دارد ما می خواهیم برای مرحله جدیدی فعالیت کنیم تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که اواخر ژانویه سال آینده است، ما اکنون در ماه هشتم هستیم و ما برای انتخابات آینده آماده می شویم ، مسائل زیادی وجود دارد مانند پستها و رهبری پس از اعلام تشکیل ائتلاف بررسی خواهد شد.

وی افزود : فعلا درباره مسئله رهبری ائتلاف جدید بحثی صورت نگرفته است و پس از تشکیل آن مطرح خواهد شد.

حکیم درباره خبرهایی که رسانه های عراق از جمله روزنامه الصباح درباره طرح و پروژه برخی کشورهای منطقه برای کنار زدن و حذف گروههای سیاسی اسلامی از صحنه سیاسی تصریح کرد : این اطلاعات کاملا درست و دقیق است متاسفانه در حال حاضر یک پروژه کلان و گسترده ای در حال آماده شدن با تکیه بر جنگ روانی و تبلیغاتی است و حتی اطلاعاتی که به دست آمده است نشان می دهد فیلمها و مقالاتی برای این هدف آماده شده است.

مشاور رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه افزود : سناریوهای مربوط به این طرح بر ضد احزاب وگروههای اسلامی در سطح منطقه ای آماده شده است و این گروهها مایل هستند نیروهای ملی و اسلامی از جمله ائتلاف عراق یکپارچه را با تکیه بر جنگ روانی و تبلیغاتی و بدنام سازی از صحنه خارج کنند.

وی خاطر نشان کرد : ائتلاف در وقت خودش به این تحرکات پاسخ خواهد داد و این توطئه خنثی خواهد شد.

ادامه دارد ...