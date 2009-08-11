ضایعات نان از مهمترین مشکلات در گلستان است

به گزاش خبرنگار مهر در گرگان، حمید رضا میرآفتاب صبح سه شنبه در جلسه برررسی الگوی مصرف در این اداره کل افزود: تولید آرد با کیفیت پایین از عوامل اصلی ایجاد ضایعات نان بوده بنابراین ارتقای کیفیت گندم بدون تردید به بهبود کیفیت آرد و در نهایت نان منجر می‌شود.

وی اظهار داشت: نوع آرد، نحوه تخمیر، بی‌تجربگی کارگر و فرآیند پخت، زیاد خریدن، شلوغی نانوایی‌ها، طریقه نادرست نگهداری، غیرقابل مصرف بودن دور نان و بیات شدن آن از مهمترین دلایل ایجاد ضایعات بیش از 30 درصدی نان هستند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف سرانه گندم در ایران حدود 135 کیلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف می‌شود، این در حالیست که متوسط سرانه جهانی مصرف گندم 68 کیلوگرم است به این ترتیب کشور ما در ردیف کشورهای پرمصرف گندم قرار دارد.

به گفته میرآفتاب، در کشور هر ساله مبالغ هنگفتی را برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و هزینه می‌کند، حال چنانچه این یارانه‌ها به درستی مصرف نشود، زیانهای سنگینی بر اقتصاد ملی وارد می ‌آورد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: ضایعات نان در کشور ما سالانه میلیاردها تومان است و در سالهای اخیر در کشورمان میزان مصرف این ماده غذایی روبه افزایش بوده به طوری که از نظر آمارهای بین‌المللی، ایران هشتمین مصرف کننده گندم در دنیا بوده است.

وی یادآور شد: توصیه قناعت در اسلام به مفهوم کم مصرف کردن نیست، بلکه صحیح مصرف کردن یا به عبارتی تلاش برای ارتقای بهره‌وری است همچنین اسراف و تبذیر که در اسلام مذموم شناخته شده در حقیقت موجب هرز روی منابع اقتصادی که همواره با محدودیت مواجه است، می‌شود.