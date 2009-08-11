پیروزی بسکتبال ایران مقابل تیم رایکو ترومن/ قهرمان در جمع 8 تیم برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران امروز(سه شنبه) در دومین دیدار خود از دور دوم رقابتهای بسکتبال جام ملتهای آسیا با نتیجه 88 بر 78 مقابل فیلیپین به برتری رسید تا جواز حضور در مرحله بعدی این رقابتها را به دست آورد. نتایج کوارترهای ایران در دیدار صبح سه شنبه مقابل تیم رایکو ترومن به این شرح است:
ایران: 27 - 24 - 23 - 14
فیلیپین:14 - 20- 24 - 20
صمد نیکخواه بهرامی با کسب 25 امتیاز ، بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود. ضمن اینکه حامد حدادی، بازیکن ممفیس گریزلیز آمریکا نیزموفق به کسب 21 امتیاز شد.
ایران فردا(چهارشنبه) در آخرین دیدار خود مقابل کرهجنوبی به میدان خواهد رفت. تیم " وسلین ماتیچ " در رقابتهای ویلیام جونز مقابل کره شکست خورده و این دیدار میتواند جنبه انتقامی برای ایرانیها داشته باشد.
تیم ایران در دوره قبلی این رقابتها در ژاپن با هدایت رایکو ترومن به نخستین عنوان قهرمانی خود در جام ملتهای آسیا دست پیدا کرده بود.
بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا که از 15 مردادماه در تیانجین چین آغاز شده است به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. سه تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات جهانی 2010 ترکیه را به دست میآورند. تیم ملی ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.
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