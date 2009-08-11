حمله طالبان به ساختمانهای دولتی/ کشته شدن پنج پلیس افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، محمد درویش سخنگوی فرماندار استان لوگار واقع در شرق افغانستان اعلام کرد: درگیری های مسلحانه میان شورشیان طالبان و نیروهای پلیس چندین ساعت به طول انجامید.

وی افزود: طالبان از یک ساختمان چند طبقه در مرکز استان لوگار ادارات دولتی را هدف گرفتند.

هچنین یکی از اعضای طالبان پس از حمله بالگردهای آمریکایی کشته شدند.

این حمله پس از گزارش سازمان ملل مبنی بر افزایش خشونت ها در افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 آگوست رخ داد.

سازمان ملل اوضاع امنیتی افغانستان را بدلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بسیار متزلزل خوانده و در مورد به خطر افتادن این انتخابات در صورت ادامه خشونتها، هشدار داد.

بر اساس این گزارش حامد کرزای در میان 41 نامزدی است که برای تصدی مقام ریاست جمهوری با دیگر نامزدها رقابت می کند.

رقیبان اصلی حامد کرزای رئیس جمهور فعلی افغانستان در انتخابات 29 مرداد اشرف قانی وزیر دارایی و عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق این کشور هستند.

