تولیدات شبکه سحر باید به جامعه کشورهای عربی نفوذ کند

مدیر جدید شبکه سحر درباره برنامههای خود به خبرنگار مهر گفت: امیدوارم با پخش برنامهها، فیلمها و سریالهای ایرانی متنوع شبکه سحر بتوانیم به عمق خانوادهها و جامعه کشورهای عربی نفوذ پیدا کنیم. باید این مسئله را جدی گرفت و با پخش فیلمهای خانوادگی بتوانیم این تاثیر را بر مخاطبان این شبکه داشته باشیم.
مجتهد درباره عملکرد خود در شبکه الکوثر گفت: این شبکه تا رسیدن به اوج فاصله زیادی دارد و میتواند با توسعه دفاتر خارج از کشور به حوزه مخاطبان خود نزدیکتر شود. تاکنون شبکه الکوثر به 50 درصد از این موفقیت دست پیدا کرده، اما باید تلاش کرد این توفیق روز به روز افزایش یابد و برنامههایی تولید شود که به سلایق مخاطبان نزدیکتر باشد.
مدیر سابق شبکه الکوثر در پایان افزود: باید برنامهسازی در شبکه الکوثر را به خارج از ایران برد و تنها در چند کشور محدود فعالیت نکرد، بلکه در کشورهای متنوع برنامهسازی کرد.
مجتهد چند روز پیش با حکم محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما به مدیریت شبکه سحر منصوب شد.
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