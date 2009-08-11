24 استان کشور در المپیاد تنیس روی میز پیام نور حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروانه خلوصی شامگاه دوشنبه در ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور اظهار داشت: از این تعداد استان 23 تیم در قرعه ‌کشی شرکت کردند و از استان سمنان یک نفر به صورت انفرادی در مسابقات حضور دارد.

ناظر مسابقات تنیس روی میز در مورد اینکه مسابقات در چند مرحله و گروه برگزار می‌ شود، گفت: مسابقات در سه مرحله و هفت گروه انجام می‌ شود و در مرحله مقدماتی به صورت دوره ‌ای رقابت می ‌کنند.

خلوصی افزود: تیمها در نیمه نهایی به صورت جدول حذفی دیدار می‌ کنند و در دور نهایی به صورت آسیایی به رقابت می‌پردازند، یعنی اول و دوم دوره مقدماتی در جدول حذفی دیدار می‌ کنند و برنده‌ها برای کسب مقام اول تا هشتم و بازنده‌ ها برای مقام نهم تا چهاردهم و در رده ‌بندی گروه‌ های سوم از مقام پانزدهم تا 23 در جدول آسیایی با هم رقابت می ‌کنند.

وی در زمینه سطح برگزاری مسابقات نیز عنوان کرد: در این چند دوره ‌ای که در مسابقات پیام نور حضور داشته ‌ام مسابقات پیام نور با توجه به شرکت ‌کنندگان که اعضای تیم ملی بوده ‌اند و نسبت به دانشگاه‌ های دیگر از سطح بالاتری برخوردار است.

سرپرست مسابقات تنیس روی میز دومین المپیاد دانشجویان دختر پیام نور سراسر کشور با اشاره به مکان برگزاری مسابقات افزود: از نظر فنی دارای مشکل بوده و از نظر تجهیزات سرما و گرما، تور مسابقات و میز مسابقات خیلی از سطح عالی برخوردار نیست.

خلوصی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون نسبت به داوران اعتراض صورت گرفته است، گفت: داوران شرکت ‌کننده مسابقات، هفت داور بین ‌المللی هستند و تنها یک مورد از استان قم مورد اعتراض قرار گرفته که طبق بررسی به عمل آمده مشکل حل شد.

وی در مورد چگونگی انتخاب بازیکنان خاطرنشان کرد: با توجه به مسابقاتی که قبل از آغاز المپیاد در دانشگاه ‌ها برگزار شده بهترینها انتخاب شدند و به مسابقات المپیاد اعزام شده‌اند.

خلوصی در مورد شیوه تجلیل از برترین‌ها نیز یادآور شد: به نفرات اول تا سوم بازی‌ های انفرادی حکم و مدال اهدا می‌ شود و به تیمهای اول تا سوم شرکت ‌کننده جام قهرمانی، حکم و مدال تعلق می‌ گیرد.