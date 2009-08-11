اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 23 مرداد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی دانمارک روزهای 23 مردادماه تا 7 شهریورماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بشرح زیر است: 55 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) عباس دباغی – یاسر خالپور (مازندران)
60 کیلوگرم: سیدمراد محمدی- سعید احمدی- مسعود اسماعیلپور (مازندران)
66 کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) سعید صالحی (کردستان) مصطفی حسینخانی (تهران)
74 کیلوگرم: صادق گودرزی (همدان) ایمان محمدیان- سعید توکل (مازندران) علیرضا قاسمی – حسام مقدم (تهران)
84 کیلوگرم: احسان لشگری (قزوین) جمال میرزایی (همدان) علیرضا گودرزی (تهران)
96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (همدان) جعفر دلیری – عرفان امیری (کرمانشاه) مهدی مازندرانی (گلستان)
120 کیلوگرم: فردین معصومی (گیلان) احمد رسولی (گلستان) حمیدرضا رضایی (تهران)
سرمربی: غلامرضا محمدی (لرستان) مربیان: محسن کاوه (تهران) ابراهیم مهربان (گیلان) اسماعیل دنگسرکی (مازندران) ماساژور: کمال نوراله زاده (اردبیل)
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 30 شهریورماه تا اول مهرماه درشهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.
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