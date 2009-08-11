تاکید مقامات صهیونیست بر تداوم شهرک سازی/ گفتگوی نتانیاهو و مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "ریون ریولین" رئیس کنیست اسرائیل و "ایلی یشای" وزیر داخلی این رژیم روز گذشته با حضور در شهرک "معالی آدومیم" در قدس بر تداوم شهرک سازی با وجود تمام مخالفتها تاکید کردند.

ریولین با اشاره به چراغ سبز بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا در زمینه توسعه شهرک سازی ها در مناطقی از قدس، افزود: تداوم شهرک سازی در این مناطق متوقف نخواهد شد.

از سوی دیگر یشای با اشاره به لزوم قانع کردن آمریکا در زمینه تداوم شهرک سازی ها، اظهار داشت: البته در صورت عدم قناعت آنها به تداوم این مسئله، دست از توسعه شهرک ها بر نمی داریم.

گفتگوی نتانیاهو و مبارک در باره صلح در خاورمیانه

روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور مصر درباره پیشبرد روند سازش در خاورمیانه گفتگو کردند.

مبارک و نتانیاهو در این گفتکوی تلفنی بر تلاش برای از بین بردن تعلیق پیش آمده در روند سازش تاکید کردند.

از سوی دیگر مقرر است دیدار حسنی مبارک از آمریکا (18 آگوست) 26 مرداد ماه آغاز شود.

