توزیع کارت 3آزمون فراگیرپیام نور از26 مرداد/ برگزاری آزمونها از29مرداد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 دانشگاه پیام نور 15 هزار و 93 داوطلب از طریق شبکه اینترنتی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 8 هزار و 400 نفر زن و 6 هزار و 693 نفر مرد هستند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون صبح پنجشنبه 29 مردادماه در 10 کد رشته امتحانی در مراکز استانها برگزار می شود.

آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور

معاون اجرایی سازمان سنجش با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور گفت: در آزمون فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور 176 هزار و 717 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 81 هزار و 990 زن و 94 هزار و 727 نفر مرد هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمانی این آزمون در 22 کد رشته امتحانی، در 164 شهرستان مختلف کشور و صبح جمعه 30 مردادماه برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

توکلی اظهار داشت: در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور نیز 104 هزار و 347 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 45 هزار و 998 نفر زن و 58 هزار و 349 نفر مرد هستند.

وی گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون در 49 کد رشته امتحانی بعدازظهر جمعه در مراکز استانی برگزار می شود.

جزییات توزیع کارت آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور

معاون سازمان سنجش با اشاره به توزیع کارت این آزمونها گفت: کارت آزمون های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر از روز دوشنبه از 26 مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش که در نشریه پیک سنجش منتشر می شود در فرصت مشخص شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با توجه به دستورالعملهای سایت با وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت اعتباری ضمن مشاهده کارت از آن پرینت بگیرند.

وی اضافه کرد: کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از روز 26 مردادماه تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 28 مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود.

توکلی ادامه داد: کارت آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر نیز از روز 26 مردادماه تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 29 مردادماه در اختیار داوطلبان آزمون قرار دارد.