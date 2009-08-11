انتقاد از نوع برخورد با مجلس در انتخاب وزرا / اخذ نظر ، تعامل نیست

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هیچ تماسی تا کنون از سوی دولت با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای تعامل در انتخاب وزرا صورت نگرفته است. رئیس جمهور هم که در مجلس حضور پیدا کرد مقرر شد نمایندگان مجلس نظرات خود اعلام کنند تا رئیس جمهور آنها را مورد توجه قرار دهد.

وی اضافه کرد: اینکه رئیس جمهور نظرات نمایندگان مجلس را اخذ کند کار مناسبی است اما این تعامل محسوب نمی شود. تعامل این است که یک سری اسامی مطرح شود و رئیس جمهور و مجلس بر روی این لیست بررسی لازم را انجام دهند تا در نهایت چند نفر محدود که مورد نظر مجلس است انتخاب شوند و رئیس جمهور از میان این افراد، فرد مورد نظر را انتخاب کند. اینکه تنها نظرات نمایندگان اخذ شود تعامل محسوب نمی شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نامه ای که به محمود احمدی نژاد نوشته است به مهر گفت: در این نامه تنها برخی ملاکهای لازم برای وزرای آموزشی را یادآوری کردم که این ملاکها نیز بیشتر کلی است.

وی گفت: وزرای آموزشی دولت دهم باید متدین و انقلابی باشند. ولایت پذیری داشته باشند، کارآمد باشند و از مقبولیت و توانمندی برخوردار باشند. ضمن اینکه این وزرا باید با چارچوب فکری احمدی نژاد هم همخوانی داشته باشند.

عباسپور ادامه داد: وجود معضلات در آموزش و تحقیقات کشور از یک سو و اهمیت به پیشرفت علمی کشور از سوی دیگر می طلبد تا افرادی هدایت وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عهده گیرند تا از کلیه امکانات کشور و شرایطی که دولت می تواند در اختیار آنها قرار دهد حداکثر استفاده را بکنند.

رئیس کمیسیون آموزش گفت: امیدواریم وزرایی انتخاب شوند که توان مدیریت در زمینه های مهم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری کشور را داشته باشند و بتوانند اهداف علمی کشور را تحقق بخشند.