14 رئیس برای مینه سوتای 158ساله/ 7 مدال نوبل بر گردن شاگردان مینه سوتا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه مینه سوتا یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی است. این دانشگاه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه ایالت مینه سوتا است که در سال تحصیلی 2008- 2009 به آموزش 51 هزارو 141 دانشجو پرداخت.این دانشگاه در 25 فوریه 1851 تاسیس شد اما تا سال 1871 به دلیل مشکلات مالی و جنگ داخلی آمریکا دانشجو پذیرش نکرد. سرانجام پس از وام چشمگیر"جان سارگنت پیلسبری" سناتور و فرماندار ایالت که به عنوان پدر این دانشگاه شناخته می شود، دانشگاه مینه سوتا رسما اقدام به پذیرش دانشجو کرد.اولین رئیس این دانشگاه در دسامبر 1869 بر کرسی ریاست نشست.این دانشگاه از 16 مدرسه و کالج تشکیل شده است که مدرسه مدیریت، کالج علوم زیست شناسی، کالج طراحی، کالج آموزش و توسعه، کالج غذا کشاورزی طبیعت و منابع انسانی، کالج هنرهای آزاد، کالج داروسازی، موسسه فناوری، مدرسه حقوق و مدرسه بهداشت عمومی مهمترین آنها است.در رده بندی شانگهای سال 2008 دانشگاه مینه سوتا از بین 500 دانشگاه برتر دنیا رتبه 28 را به دست آورد. این دانشگاه تاکنون هفت برنده نوبل را در رشته های فیزیک، شیمی، صلح، پزشکی و اقتصاد به جامعه علمی جهانی تقدیم کرده است.

روسای دانشگاه مینه سوتا

این دانشگاه در مدت 158 سال فعالیت خود تنها 15 رئیس را به چشم دیده است.

1- ویلیام واتس فلوول

ویلیام واتس فلوول در حالی که تنها 36 سال داشت و هنوز آمریکا درگیر جنگهای داخلی بود به عنوان اولین رئیس دانشگاه مینه سوتا انتخاب شد. وی از سال 1869 تا 1884 (15 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. در زمان ریاست وی، دانشگاه مینه سوتا تنها از یک ساختمان تشکیل شده بود و کتابخانه آن تنها دارای 16 جلد دایره المعارف بود. وی بعدها رئیس انجمن تاریخ مینه سوتا شد.

2- سایروس نورثتراپ

سایروس نورثتراپ از 1884 تا 1911 (17 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. وی در سال 1857 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی بین سالهای 1863 تا 1884 استاد علوم بدیع و ادبیات انگلیسی دانشگاه یل بود.

3- جورج ادگار وینسنت

جورج ادگار وینسنت بین سالهای 1911 تا 1917 (6 سال) عهده دار پست ریاست دانشگاه مینه سوتا بود. این جامعه شناس آمریکایی در سال 1885 از دانشگاه یل فارغ التحصیل شد. از 1907 تا 1911 رئیس دانشکده های هنر، ادبیات و علوم دانشگاه مینه سوتا بود.

4- ماریون لی روی برتون

ماریون لی روی برتون بین سالهای 1917 تا 1920 (3 سال) رئیس این دانشگاه بود. وی همچنین از 1910 تا 1917 دومین رئیس کالج اسمیت و از 1920 تا 1924 رئیس دانشگاه میشیگان بود. وی یکسال پس از حمله قلبی سال 1924، در سن 50 سالگی در سال 1925 در اثر آنژین درگذشت.

5- لوتوس دلتا کافمن

لوتوس دلتا کافمن پنجمین رئیس دانشگاه مینه سوتا بود که از 1920 تا 1938 (18 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. وی در دوم سپتامبر 1938 در دفتر کار خود درگذشت. وی در سال 1906 از دانشگاه ایندیانا لیسانس و در سال 1910 از دانشگاه کلمبیا دکتری گرفت. وی همچنین مدیر آموزش دانشگاه ایلینویز بین 1912 تا 1915 و رئیس کالج آموزش دانشگاه مینه سوتا بین 1915 تا 1920 بود. وی در جوانی آرزو داشت درحالی که یک لباس قرمز روشن پوشیده است در یک سیرک سوارکار یک اسب سفید بدون زین شود!

6- گای استنتون فورد

گای استنتون فورد بین سالهای 1938 تا 1941 (3 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. وی تا سال 1913 استاد تاریخ دانشگاه مینه سوتا بود. در نوامبر 1941 مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا شد. وی در سال 1903 رساله دکتری خود را در دانشگاه کلمبیا با عنوان "هانوفور و پروس؛ 1795- 1803" ارائه داد. وی همچنین در دانشگاههای ایلینویز و یل نیز استاد بود.

7- والتر کافی

والتر کافی رئیس دانشگاه مینه سوتا بین سالهای 1941 تا 1945 (4 سال) بود. وی لیسانس خود را از کالج فرانکلین دریافت کرد. سپس به دانشگاه ایلینویز رفت و پس از ادامه تحصیلات خود در همانجا استاد شد.

8- جیمز موریل

جیمز موریل هشتمین رئیس دانشگاه مینه سوتا بود که بین سالهای 1945 تا 1960 (15 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت.

9- جیمز اون مردیث ویلسون

جیمز اون مردیث ویلسون بین سالهای 1960 تا 1967 (7 سال) رئیس این دانشگاه بود. این مورخ آمریکایی رئیس از 1954 تا 1960 نهمین رئیس دانشگاه اورگان بود.

10- مالکوم موس

مالکوم موس رئیس دانشگاه مینه سوتا بین سالهای 1967 تا 1974 (7 سال) بود. وی مدارک لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه مینه سوتا دریافت کرد. سپس به لس آنجلس رفت و از دانشگاه کالیفرنیا دکتری خود را گرفت.

11- کلاد پیتر ماگرا

کلاد پیتر ماگرا از 1974 تا 1984 (10 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. وی ریاست دانشگاههای نبراستکا، دانشگاه ایالت نیویورک و دانشگاه میسوری سیستم را نیز عهده دار بوده است. وی لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه نیوهمشایر و دکتری خود را از دانشگاه کورنل دریافت کرد.

12- کنث اچ. کلر

کنث اچ. کلر بین سالهای 1984 تا 1988 (4 سال) رئیس این دانشگاه بود. وی همچنین مدیر مدرسه مطالعات بین المللی دانشگاه بلونیا در ایتالیا بود. وی فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته مهندسی شیمی از دانشگاههای کلمبیا و جان هاپکینز دریافت کرد.

13- نیلز هاسلمو

نیلز هاسلمو بین سالهای 1988 تا 1997 (9 سال) به عنوان سیزدهمین رئیس دانشگاه مینه سوتا خدمت کرد.

14- مارک جی. یادوف

مارک جی. یادوف از 1997 تا 2002 (5 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. این حقوقدان آمریکایی همچنین رئیس دانشگاههای کالیفرنیا و سیستم تکزاش نیز بود. وی لیسانس و فوق دکترای خود را در سالهای 1965 و 1968 از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. یادوف همچنین عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا و موسسه حقوق آمریکا نیز بود.

15- رابرت اچ. براینینکس

رابرت اچ. براینینکس رئیس فعلی دانشگاه مینه سوتا است که از سال 2002 تاکنون ریاست این دانشگاه را به عهده دارد. وی از سال 1968 در این دانشگاه مشغول به کار شده و پانزدهمین رئیس تمام وقت دانشگاه مینه سوتا است.

به گزارش مهر، بررسی مدیریت در دانشگاه معتبری چون دانشگاه مینه سوتا و موفقیتهای قابل توجه این دانشگاه به خصوص در رده بندی های دانشگاههای دنیا و تحقیقات مهم علمی نشان می دهد ثبات مدیریتی و برنامه ریزیهای بلند مدت و کاملا علمی تا چه اندازه می تواند در موفقیتهای یک دانشگاه موثر باشد.

نگاهی گذرا به مدیریتهای دانشگاه مینه سوتا نشان می دهد که باوجود دولتی بودن دانشگاه، مدیریتها به واسطه تغییر دولتها تغییر نکرده اند و آنچه در این دانشگاه و دانشگاههای مطرح دنیا از ارزش بسزایی برخوردار است حرکت بر مبنای علمی حتی در بخش مدیریتی است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در این سلسله گزارشها به بررسی دانشگاههای ایران نیز می پردازد.