کشورهای آمریکای لاتین حضور نظامی واشنگتن در کلمبیا را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، هدف از این نشست بررسی دلایل کلمبیا برای صدور مجوز به نظامیان آمریکایی برای حضور در این کشور است.

بر همین اساس روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین موافقت خود را با برگزاری نشستی در بوینس آیرس اعلام کردند.

روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین که برای شرکت در مراسم سوگند "رافائل کورئا" رئیس جمهور اکوادور به این کشور سفر کرده بودند همگی نگرانی خود را از حضور نظامیان آمریکایی در کلمبیا اعلام کردند.

به نوشته این روزنامه، محور اصلی نشست روسای جمهور آمریکای لاتین در آرژانتین، بحث در مورد نگرانی کشورها بویژه ونزوئلا درباره روابط نظامی کلمبیا-آمریکا خواهد بود.

چاوز روز گذشته در اکوادور گفت : حضور نظامیان آمریکا در کلمبیا می تواند موجب آغاز جنگ در آمریکای لاتین شود.

لازم به ذکر است اکوادور از سال 2006 روابط دیپلماتیک خود با کلمبیا را قطع کرده و اخیرا نیز تنشهایی میان ونزوئلا و کلمبیا به دلیل حضور نظامیان آمریکایی دراین کشور ایجاد شده است.