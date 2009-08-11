به گزارش خبرنگار مهر، بحث ایجاد طرحی مشترک میان تمامی دانشگاههای غیرانتفاعی و شهریه ای از مهر ماه سال 84 و ابتدای کار وزارت علوم در دولت نهم آغاز شد اما طراحی مدل شهریه دانشگاهها بر عهده هیئتی که اعضای آن را نمایندگانی از دانشگاه آزاد، مجلس شورای اسلامی، هیات امناء دانشگاه آزاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم تشکیل می دادند از تاریخ 18 آبان 85 جدی شد.

در فاصله سالهای 85 تا 86 بحث ساماندهی شهریه ها با تمدید مهلت برای به ثمر رساندن آن ادامه یافت تا اینکه در فروردین ماه سال 87 از سوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام شد که وضعیت شهریه دانشگاهها به عمر مجلس هفتم قد نخواهد داد و در مجلس هشتم مشخص خواهد شد.

در مجلس هشتم نیز طرحهای دیگری در دستور کار قرار گرفتند به طوریکه رفته رفته طرح ساماندهی شهریه به فراموشی سپرده شد و این پرونده همچنان مسکوت مانده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه به مهر گفت: اگر دولت به شهریه دانشگاهها به صورت تخصصی، واقع بینانه و به دور از حرکات سیاسی نگاه کند تعیین شهریه ها به طرح نیازی ندارد اما حرکت غیرکارشناسانه ای در دولت می بینیم که منجر به دادن شعار در زمینه شهریه دانشگاهها شده است.

علی عباسپور تهرانی فرد افزود: دانشگاهی مانند پیام نور در حال توسعه است بدون این که وضعیت فعلی آن برای دانشجویانش مناسب باشد. از سوی دیگر اعتباری نیز دریافت نمی کند و شعار کاهش شهریه نیز می دهد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: ما هر سال به خاطر کمبود اعتبارات دانشگاههای دولتی 10 تا 15 درصد به اعتبارات آنها اضافه می کنیم. حال دانشگاههایی که تنها درآمد آنها شهریه است اگر قرار باشد شهریه را ثابت نگهدارند چگونه می توانند با تورم موجود برای برطرف کردن مشکل حقوقها و دستمزدها اقدام کنند.

وی افزود: زمانی که سیاست وزارت علوم مبنی بر کاهش یا ثابت نگاه داشتن شهریه ها به یک شعار سیاسی تبدیل می شود شاهد درهم ریختگی و تعطیلی برخی دانشگاههای غیردولتی هستیم.

عباسپور افزود: البته دانشگاه آزاد دانشگاه بزرگی است و بهتر می تواند این لطمات را جبران کند اما دانشگاههای غیردولتی کوچکتر نمی توانند.

وی تأکید کرد: اگر این شعارهای سیاسی متوقف نشوند و ادامه داشته باشند بسیاری از موسسات آموزش عالی غیردولتی تعطیل می شوند.

رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه ما در مجلس این طرح را از دستور خارج نکرده ایم اما در حال حاضر برای ما اولویت ندارد و اولویتهای دیگری مهم است به مهر گفت: سرانه تربیت دانشجو در دانشگاههای متوسط دولتی 5 تا 6 برابر شهریه دانشگاه آزاد است و این سئوال پیش می آید که چگونه یک سیستم آموزش عالی می تواند با یک پنجم سرانه دانشگاه دولتی کار کند.

اما در عین حال یک مقام در وزارت علوم معتقد است که از مجلس خروجی خاصی دیده نشده و وزارت علوم شاخصهای آموزش عالی را به عنوان ملاک جدید شهریه انتخاب کرده است.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم درباره گذشت چهار سال از قول بدون عمل مسئولان برای ساماندهی شهریه ها گفت: از مجلس خروجی خاصی مشاهده نشد اما وزارت علوم طرحی مطالعاتی برای تعیین و ساماندهی شهریه دانشگاهها بر اساس شاخصهای آموزش عالی در دست تدوین دارد.

رضا عامری در گفتگو با مهر افزود: پیش از این قرار بود مجلس طرح ساماندهی شهریه دانشگاهها را بررسی کند. همچنین قرار بود دانشگاه آزاد بر روی مدلی در رابطه با ساماندهی شهریه کار کند که تعیین شهریه بر اساس این معدل و تابعی از آن باشد که تا کنون طرحی این چنین از طرف دانشگاه آزاد ارائه نشده است.

وی از طرح ساماندهی شهریه که قرار بود در مجلس بررسی شود نیز اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ما از این طرح و روند بررسی آن خروجی خاصی ندیده ایم.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم به مهر گفت: وزارت علوم طرح مطالعاتی در زمینه شهریه در دستور کار قرار داده که بر اساس آن شهریه بر اساس شاخصهای آموزش عالی تعیین شود.

وی افزود: این طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد و تا اواخر سال 88 نتیجه آن مشخص می شود.

عامری اضافه کرد: قرار است با توجه به پارامترهای آموزش عالی مانند کیفیت آموزش و پژوهش موسسات آموزش عالی و دانشگاهها بتوانیم برای شهریه مدل سازی کنیم.