ایجاد تفاوت در نرخ اجاره بهای خوابگاههای قدیمی و جدید منتفی است

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی دانشجویان در خوابگاههای قدیمی اسکان یافته اند و برخی در خوابگاهها تازه ساخت و جدیدتر اما وزارت علوم و دانشگاهها نمی توانند خوابگاه قدیمی را تخریب کنند و نسبت به تاسیس یک خوابگاه جدید اقدام کنند. بنابراین نمی توان از دانشجویی که در یک خوابگاه بهتر اسکان داده می شود مبلغ بیشتری را دریافت کرد. ضمن اینکه دانشجویی که در یک خوابگاه معمولی تر و قدیمی تر اسکان می یابد به طور حتم اگر در بیرون شرایط بهتری را می یافت به سراغ آنها می رفت.

وی افزود: شاید بعضی مواقع پولی که دانشجو به عنوان اجاره بها می پردازد پول برقی که استفاده می کند هم نمی شود. در این شرایط بر حسب نوع خوابگاهها ممکن است دانشجویی از یک خوابگاهی استفاده کند که کمی امکانات آن بهتر از خوابگاههای دیگر است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اضافه کرد: صندوق دو کار می تواند انجام دهد. یکی اینکه از دانشجویی که در ساختمان بهتر است کرایه بیشتری دریافت کند. من فکر نمی کنم این خواسته افرادی باشد که این حرف را می زنند بلکه قطعا این افراد تقاضای پایین آمدن اجاره بهای خودشان را دارند که البته این هم نمی شود چرا که این اجاره بها حداقل و کف است.

زرینه زاد به راه حل دوم اشاره کرد و به مهر گفت: اما راه حل دوم این است که دانشگاههای ما هنر داشته باشند و بر این اساس عمل کند که دانشجوی تازه وارد را از سال نخست در خوابگاه قدیمی اسکان دهند و هر سال وی را به خوابگاه بهتری منتقل کند تا هر دانشجو خوابگاههای خوب را هم تجربه کند. به این شکل دغدغه همه دانشجویان هم از بین می رود.