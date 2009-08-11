جدیدترین اخبار از "تاریخ شفاهی" به روایت اکبریانی

این شاعر و نویسنده با اعلام این خبر به به خبرنگار مهر گفت: از مجموعه کتابهای "تاریخ شفاهی" دو کتاب که به زندگی و آثار عبدلعلی دستغیب نویسنده و منتقد و زین‌العابدین موتمن شاعر و صائب‌شناس اختصاص دارد هفته آینده برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین کتابهایی که به مهدی غبرائی مترجم و نصرت رحمانی شاعر می‌پردازد نیز پس از انجام اصلاحاتی هم اکنون آماده انتشار است و تا یکماه دیگر چاپ می‌شود.

دبیر مجموعه "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران"درباره جلدهای دیگر این مجموعه که کار تهیه گفتگوهای آنها در حال انجام است توضیح داد: انجام گفتگوهای کتاب فروغ فرخزاد تمام شده و در حال حاضر مشغول بازخوانی آن هستیم.

این نویسنده افزود: همچنین گفتگوهای کتابی که به احمدرضا احمدی اختصاص یافته در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده نهایی شود.

وی در پایان از اتمام نگارش رمان جدیدش که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده است خبر داد.

در مجموعه "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران" زندگی نویسندگان و شاعران تاثیرگذار از دوران کودکی، نوجوانی، ادبی و خلق آثار ادبی در گفتگو با نزدیکان، دوستان و خود نویسندگان و شاعران به خواننده منتقل می‌شود.





