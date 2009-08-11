۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

اجرای طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و بازگشایی مدارس در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان از برگزاری طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، خرما، انواع شیرینی طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در سطح استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: تقارن ایام پایانی ماه مبارک رمضان با زمان بازگشایی مدارس، دانشگاه ها‌ و سایر مراکز آموزش عالی و بالا رفتن تقاضا برای اقلام آموزش و لوازم تحریر مرحله اجرایی طرح نظارتی بازگشایی مدارس همزمان با طرح ماه مبارک رمضان به طور همزمان از 24 مرداد ماه آغاز و تا دو مهرماه ادامه خواهد یافت.
 
عبدلی زاده اظهار داشت: رسیدگی سریع به شکایات مردمی یکی از اولویتهای اجرای این طرح است و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی اطلاع دهند.

