فراموشی طومار 400 ساله شیخ بهایی/ پایین دست زاینده رود کویر شد

در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: ‌

در طول ادوار گذشته هواره تقسیم آب رودخانه‌زاینده رود، جهت کشاورزی برای مناطقی که از رودخانه فوق مشروب می‌شود،

یکی از مشکلات اساسی بوده است.

وی ادامه داد:‌ در راستای حل این مهم شاه عباس اول، طی دستوری از شیخ بهائی خواست که این امر را به صورت همه جانبه بررسی و این مشکل را مرتفع‌نمایند که در نهایت شیخ بهایی با تدوین و تهیه طوماری، نحوه تقسیم آب زاینده رود را برای کشاورزی مشخص کرد و براساس آن این مشکل حل شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: استفاده از پمپ‌های عمیق و نیمه‌عمیق در استخراج از آب‌های زیزمینی طی سه چهار دهه اخیر سبب شده که با توجه به وابستگی آب بیشتر چاه‌ها به رودخانه زاینده رود در سهمیه برداشتی آب توسط کشاورزان تغییراتی ایجاد شود.

وی ادامه‌داد: تأثیر تغییرات فوق، افزایش برداشت آب در اراضی بالادست رودخانه را به دنبال دارد که در نهایت کاهش چشمگیر آب اختصاصی به دشتهای پایین دست از قبیل رودشتین و بعضی از نقاط برآن را به دنبال داشته است که این امر کشاورزان شرق اصفهان را با مشکلی جدی مواجه کرده است.