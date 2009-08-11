شهرام کرمی به خبرنگار مهر گفت: ماهنامه تخصصی "تماشاخانه" به صورت داخلی منتشر و برای معرفی هنرهای نمایشی به مخاطبان و شهروندان تهرانی و اطلاع‌رسانی برنامه‌های مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سطح فرهنگسراها توزیع خواهد شد. اولین شماره این ماهنامه هفته آینده منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: مقالاتی مربوط به تئاتر عروسکی، ضرورت اجرای تئاتر بانوان و مطالبی درباره تئاتر کودک و نوجوان از مطالب نخستین شماره ماهنامه "تماشاخانه" به سردبیری حمیدرضا آذرنگ است. افشین زارعی، گلزار محمدی، شکرخدا گودرزی و اعظم بروجردی از کارشناسان مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با آذرنگ همکاری دارند.