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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۶

کرمی در گفتگو با مهر:

"تماشاخانه" در مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران منتشر می‌شود

"تماشاخانه" در مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران منتشر می‌شود

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از انتشار ماهنامه تئاتری "تماشاخانه" و توزیع آن در فرهنگسراهای شهر تهران خبر داد.

شهرام کرمی به خبرنگار مهر گفت: ماهنامه تخصصی "تماشاخانه" به صورت داخلی منتشر و برای معرفی هنرهای نمایشی به مخاطبان و شهروندان تهرانی و اطلاع‌رسانی برنامه‌های مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سطح فرهنگسراها توزیع خواهد شد. اولین شماره این ماهنامه هفته آینده منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: مقالاتی مربوط به تئاتر عروسکی، ضرورت اجرای تئاتر بانوان و مطالبی درباره تئاتر کودک و نوجوان از مطالب نخستین شماره ماهنامه "تماشاخانه" به سردبیری حمیدرضا آذرنگ است. افشین زارعی، گلزار محمدی، شکرخدا گودرزی و اعظم بروجردی از کارشناسان مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با آذرنگ همکاری دارند.

کد مطلب 927592

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