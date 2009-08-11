رشته مدیریت نوآوری و فناوری در دانشگاه امیرکبیر ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منصور - معاون آموزشی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر گفت: این رشته در ارتباط با راهبری و مدیریت مسائلی است که مرتبط با خلاقیت و نوآوری فناوری در سطح بنگاه (موسسه یا شرکت) هستند.

وی افزود: این گرایش جدید فقط روی محصولات جدید با تکنولوژی بالا و فناوری روز فعالیت می کند.

معاون آموزشی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تا به حال در بسیاری از موارد در صنایع کپی کاری انجام می شود اما با این گرایش جدید، می توانیم در کشور فناوری اجرایی تکنولوژی را داشته باشیم و در کل از شروع ایده تا تجاری شدن آن در این گرایش آموزش داده می شود.

وی گفت: دانشجویان در این گرایش شناخت مناسبی از مسائل مرتبط با مدیریت فناوری از قبیل مدیریت نوآوری و خلاقیت، مدیریت فناوری و توسعه محصولات جدید، مدیریت دانش و مباحثی از این قبیل پیدا خواهند کرد.

معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع گفت: این رشته به ما کمک می کند تا از وابستگی به کشورهای صنعتی نیز رهایی یابیم.