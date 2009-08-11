رهبران عرب را به حرکت در مسیر سادات و ملک حسین وادار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش نویس این نامه توسط سناتور "جیمز ریش" جمهوریخواه و سناتور "ایوان بایه" دموکرات آماده شده و "هری رید" رهبر اکثریت دموکرات و "میچل مک کانل" رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا نیز آن را امضا کرده اند.

این نامه پس از سفرهای جداگانه سناتورها و نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه به سرزمین های اشغالی و دیدار با مقام های اسرائیلی تهیه و برای اوباما ارسال شد.

در بخشی از این نامه آمده است : می خواهیم بدانیم شما خواستار برداشتن چه گامهایی از سوی کشورهای عربی شده اید و اینکه انتظار شما از این کشورها در هفته ها و ماه های آینده چیست؟ ما همچنین خواستار فشار شما بر رهبران کشورهای عرب به منظور اتخاذ راهبردی مشخص از سوی آنها در قبال صلح خاورمیانه هستیم. ما خواستار آن هستیم که رهبران کشورهای عربی رفتاری همانند "ملک حسن" پادشاه سابق اردن و "انور سادات" رئیس جمهور اسبق مصر داشته باشند.

بر اساس این گزارش، منظور این سناتورها سفر سادات به بیت المقدس در سال 1977 و همچنین آغاز مذاکرات مستقیم توسط ملک حسین با رژیم صهیونیستی است.