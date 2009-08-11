به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "افسانه های ملل" تهیه شده در گروه فرهنگ عامه رادیو فرهنگ هر هفته به روایت یک افسانه می پردازد.

در این برنامه سعی شده تا حتی المقدور از تمامی فرهنگها و کشورها افسانه ای برای مخاطبان انتخاب و روایت شود.

این برنامه به سردبیری و نویسندگی جواد عاطفه در اولین برنامه خود افسانه " سگ سیاه دروغ " از کشور کانادا را با ترجمه عاطفه پاکباز برای مخاطبان خود در نظر گرفته است. این افسانه دروغ، دروغگو و معضلات پس از آن را در فضایی روستایی حکایت می کند.

افسانه های ملل از این پس چهارشنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:30 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.