بیگانگان پشت پرده انفجارهای اخیر عراق هستند/ تلاش برای تاثیر بر انتخابات آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت که در 11 انفجار متوالی روزهای گذشته در بغداد و موصل که بیشتر در مناطق شیعه نشین صورت گرفت، مجموعا 75 عراقی جان خود را از دست داده و بیش از 300 نفر زخمی شدند.

از این 11 انفجار که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق بی سابقه بوده است، 8 انفجار در بغداد رخ داد.

"عباس البیاتی" که عضو فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز هست، با مسئول دانستن بیگانگان در انفجارهای اخیر افزود: گروه های تروریستی در عراق که از اربابان خارجی خود دستور می گیرند، در تلاش برای تاثیر بر نتایج انتخابات، اوضاع امنیتی و سیاسی کشور را بر هم می زنند.

وی با اشاره به کنترل کامل اوضاع توسط نیروهای عراقی، افزود: انفجارهایی که روز گذشته بغداد و موصل را لرزاند، از سوی کشورهایی صورت می گیرد که خواهان آرامش در عراق نیستند و همواره در تلاش برای تشویش اوضاع امنیتی این کشور بوده اند.