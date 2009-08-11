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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

البیاتی :

بیگانگان پشت پرده انفجارهای اخیر عراق هستند/ تلاش برای تاثیر بر انتخابات آینده

بیگانگان پشت پرده انفجارهای اخیر عراق هستند/ تلاش برای تاثیر بر انتخابات آینده

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به نقش بیگانگان در انفجارهای اخیر بغداد و موصل، از تلاش آنان برای تاثیر بر نتایج انتخابات آینده پارلمانی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت که در 11 انفجار متوالی روزهای گذشته در بغداد و موصل که بیشتر در مناطق شیعه نشین صورت گرفت، مجموعا 75 عراقی جان خود را از دست داده و بیش از 300 نفر زخمی شدند.

از این 11 انفجار که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق بی سابقه بوده است، 8 انفجار در بغداد رخ داد.

"عباس البیاتی" که عضو فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز هست، با مسئول دانستن بیگانگان در انفجارهای اخیر افزود: گروه های تروریستی در عراق که از اربابان خارجی خود دستور می گیرند، در تلاش برای تاثیر بر نتایج انتخابات، اوضاع امنیتی و سیاسی کشور را بر هم می زنند.

وی با اشاره به کنترل کامل اوضاع توسط نیروهای عراقی، افزود: انفجارهایی که روز گذشته بغداد و موصل را لرزاند، از سوی کشورهایی صورت می گیرد که خواهان آرامش در عراق نیستند و همواره در تلاش برای تشویش اوضاع امنیتی این کشور بوده اند.

کد مطلب 927610

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