اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در نخستین روز رقابتهای شیرجه ششمین دوره مسابقات شنا، شیرجه و واترپلو رده های سنی و عموم آسیا، شیرجه رو کرمانشاهی مقام سوم این رقابتها در رشته شیرجه را کسب کرد.

"شهنام نظر پور" شیرجه رو کرمانشاهی در بخش شیرجه با کسب 311.30 امتیاز سوم آسیا شد.

در این مسابقات که از روز گذشته با شرکت شیرجه روهای 19 کشور آسیایی در مرکز بین المللی شنای تاتسومی شهر توکیو ژاپن آغاز شده است، در مرحله پایانی رشته شیرجه از تخته فنر سه متر، دیگر شناگر ایرانی "میرابیان" با کسب 363.30 امتیاز، مدال طلای این رشته را به گردن آویخت، شیرجه روی کویت با کسب 335.60 امتیاز، مدال نقره را به خود اختصاص داد و شهنام نظر پور نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم کرمانشاه به مسابقات زورخانه ای جانبازان و معلولان کشور اعزام شد

تیم استان کرمانشاه به نهمین دوره مسابقات قهرمانی هنرهای فردی زورخانه ای جانبازان و معلولان کشور در اصفهان اعزام شد.

در این مسابقات که در زورخانه "ولی عصر (عج)" شهر اصفهان برگزار می شود، 130 ورزشکار از استانهای ایلام، ‌لرستان، تهران، چهارمحال و بختیاری، ‌خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و همدان به رقابت می پردازند.

تیم کرمانشاه نیز با 9 ورزشکار و یک مربی و سرپرست به این مسابقات اعزام شدند که محسن خامه ای، هاشم شهباززاده، کیومرث رضایی، حجت الله زرانگر، بهرام باقری، فریدون نعمتی، تورج مومنی، غلامعلی چهری، بهمن سلطانیان ورزشکاران اعزامی تیم کرمانشاه به این مسابقات هستند.

تیم اعزامی کرمانشاه به این مسابقات تیم برتر در مسابقات استانی بوده است که توانسته با بالاترین امتیاز به این مسابقات راه پیدا کند.

تیم داری شورای شهر کرمانشاه در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی کشور

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، شورای شهر و شهرداری کرمانشاه قصد دارد تیمهایی را روانه رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال جاری کند.

تیمهای شورای شهر و شهرداری کرمانشاه و داماش لرستان خواهان حضور در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال جاری هستند که حضور تیمهای یاد شده در کنار هیئتهای کشتی استان فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی و مازندران که از شرکت کنندگان اصلی در لیگ هستند بر رونق مسابقات خواهد افزود.

در صورت تحقق این هدف، استان کرمانشاه که چهره های شاخصی از کشتی فرنگی و آزاد را در خود پرورش داده است پس از سالها در مقابل استانهای قدری چون مازندران و خوزستان قد علم خواهد کرد و تنور کشتی استان با حضور در رقابتهای لیگ داغتر از همیشه خواهد بود.