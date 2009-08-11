بهترین گزینه ‌برای سرپرستی‌ کاروان ایران ‌هستم/ خبری از آنفولانزا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزشی ایران در سومین دوره بازی های داخل سالن آسیا که از تاریخ 30 اکتبر تا 8 نوامبر (8 تا 17 آبان) در هانوی، مرکز ویتنام، برگزار می شود شرکت می کند. اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز شنبه تشکیل جسله دادند و ضمن تایید حضور کاروان ایران در این دوره از رقابت ها، بهرام افشارزاده را به عنوان سرپرست کاروان انتخاب کردند.

افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این رقابت ها اظهار داشت: ایران با قدرت برای کسب نتایج خوب در سومین دوره بازی های داخل سالن آسیا شرکت می کند. ما از این رقابت ها به عنوان فرصتی جهت آماده سازی تیم های خود برای حضور در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو استفاده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا ترافیک کاری وی در کمیته ملی المپیک باعث بروز تداخل در کار سرپرستی بازی های داخل سالن نمی شود، گفت: کار من این است که از صبح تا شب در کمیته ملی المپیک انجام وظیفه کنم و سرپرستی کاروان ایران در بازی های داخل سالن ویتنام هم جزوی از کار من محسوب می شود. این امر مشکلی برای من ایجاد نخواهد کرد.

سرپرست کاروان اعزامی ایران به ویتنام افزود: من با صلاحدید اعضای مجمع به سمت سرپرستی کاروان ایران منصوب شدم و باید پاسخگوی آنها باشم. من بهترین گزینه برای این سمت هستم و مصمم هستم تا کار خود را بدرستی انجام دهم.

افشارزاده در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا آنفولانزای نوع آ ، ورزشکاران ایرانی حاضر در این رقابت ها را تهدید نمی کند، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین نیست. ویتنام جزو شش کشوری نیست که آنفولانزا در آنجا شیوع دارد و وقتی که سازمان بهداشت جهانی روی این امر تاکید می کند ما نباید هراسی به دل راه بدهیم.