ضعف در برنامه ریزی عامل ناکامی هندبال بود / تدارکات نامناسب است

علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان گفت: ایران در گروه سختی در رقابتهای جهانی قرار گرفته است اما با این حال تا این زمان نشان داده که حریف ساده ای برای رقبای اروپایی نیست.

وی افزود: تیم ایران تاکنون دو باخت برابر تیم برزیل و نروژ داشته اما شنبه شب پیروزی ارزشمندی را برابر تیم اسپانیا بدست آورد. ما در بازیهای تیم جوانان شاهد بودیم که تیم ایران در نیمه اول از حریف خود پیشی می گرفت اما در نهایت بازنده بازی بود.

مربی اسبق تیم هندبال جوانان و بزرگسالان ایران خاطرنشان کرد: این مسئله در تیم نوجوانان نیز نکته بارزی بود که نشان دهنده ضعف ورزشکاران در بحث بدنسازی و خستگی در دقایق آخر بازی است. در کنار آن اگر نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی بکنیم می بینیم که هندبالیست های نوجوان و جوان ما درنیمه دوم اکثر شوت های تک به تک را خراب می کردند.

وی با بیان اینکه باید بدنسازی را در درجه اول الویت قرار دهیم گفت: ما مربیان خوبی در این خصوص داریم اما باید قبل از ورود ورزشکاران به تیم های نوجوانان و جوانان از آنها تست گرفته شده و براساس شرایط فیزیکی و پست های بازی به آنها برنامه بدنسازی داده شود.

حبیبی با رد این مسئله که تیم های اروپایی در نیمه اول بازی از بازیکنان ذخیره خود استفاده می کنند گفت: این رقابتها در سطح جهانی است و هیچ مربی چنین ریسکی نمی کند. این مسئله به هیچ عنوان جزء اصول یک مربی نیست.

وی یکی از دیگر از دلایل شکست های تیم ایران در بازیهای نوجوانان و جوانان جهان را در کمبود برنامه های تدارکاتی دانست و افزود: تیم قطر به عنوان همسایه ما تنها چهار اردوی برون مرزی بلند مدت را پشت سر گذاشته است درحالیکه تیم ایران چند اردوی داخلی و دو تورنمنت بین المللی ارمنستان و ترکیه را در حالی سپری کرد که به راحتی در برابر این تیم ها پیروز شد و نتوانست ارزیابی مناسبی از شرایط ورزشکاران خود بدست آورد.

وی که شش تن از بازیکنانش در تیم ملی نوجوانان و جوانان بازی می کنند خاطرنشان کرد: قطعا تیم ایران توانایی بیشتری برای قرار گرفتن بر سکوهای بالاتر جهانی دارد اما باید برنامه ریزی مناسبی را بر روی رده های پایه انجام دهیم تا به نتیجه دلخواه خودمان برسیم.

هفدهمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال جوانان جهان هم اکنون در قاهره مصر در جریان است.