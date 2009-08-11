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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

افزایش حامیان جشنواره چاپ

افزایش حامیان جشنواره چاپ

حامیان بخش مسابقات نهمین جشنواره صنعت چاپ رو به افزایش است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته جذب آثار چاپی و تبلیغات بخش مسابقات تخصصی صنعت چاپ با اعلام این خبر روند پیشرفت جشنواره امسال در بخش حامیان را چه به لحاظ مادی و چه معنوی بسیار مثبت ارزیابی کرد.

مسعود ناصری در ادامه از پوشش وسیع فراخوان مسابقات تخصصی جهت جذب آثار در سطح کشور از طریق نشریات مرتبط  برای واحدهای چاپی، دست اندرکاران چاپ، ادارات کل استانها و ادارات کل صنایع و معادن استانها خبر داد.

در مجموع تعداد 10 هزار فرم فراخوان در سطح کشور توزیع شده است که علاوه بر آن نزدیک به 5  هزارفراخوان یک صفحه‌ای و 5 هزار ویژه نامه خبری که حاوی فرم فراخوان نیز  هست در حال توزیع است.

ناصری علت جذب حامیان بیشتر بخش مسابقات جشنواره چاپ را اهمیت روزافزون صنعت چاپ و نیاز به دیده شدن در این مجموعه ، کنفرانسهای خبری مرتبط ، اطلاع رسانی گسترده توسط خبرگزاریها، نشریات، رادیو، تلویزیون و گستردگی مخاطبان  این عرصه دانست.

کد مطلب 927624

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