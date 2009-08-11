به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان اعلام شد که بر این اساس دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها روز شنبه دوم آبانماه (24 اکتبر) بین تیم‌های نیجریه و آلمان (قهرمان اروپا) در ورزشگاه "آبوجا" شهر آبوجا برگزار می شود و پس از 22 روز این رقابت‌ها با برگزاری دیدار نهایی در روز یکشنبه 24 آبانماه (15 نوامبر) در همین ورزشگاه به پایان می رسد.

ضمن اینکه طبق برنامه ریزی این مسابقات، تیم ایران در صورت صعود به عنوان تیم نخست گروه C در مرحله حذفی با یکی از تیم‌های سوم گروه‌های B، A یا F دیدار می کند.

همچنین در صورتی که شاگردان علی دوستی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند، با تیم اول گروه A که به احتمال زیاد یکی از تیم‌های آلمان یا آرژانتین خواهند بود به رقابت می پردازند و در صورتیکه در رده سوم این گروه قرار گیرند با تیم‌های اول گروه A یا تیم اول گروه B که به احتمال زیاد برزیل خواهد بود، رودررو خواهند شد.

- گروه بندی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان نیجریه در سال 2009 به شرح زیر است:

گروه A:

* نیجریه، آلمان، هندوراس و آرژانتین

گروه B:

* برزیل، ژاپن، مکزیک و سوئیس

گروه C:

* ایران، گامبیا، کلمبیا و هلند

گروه D:

* ترکیه، بورکینافاسو، کاستاریکا و نیوزلند

گروه E:

* امارات، مالاوی، اسپانیا و آمریکا

گروه F:

اروگوئه، کره جنوبی، الجزایر و ایتالیا

- برنامه کامل این مسابقات هم به شرح زیر است:

شنبه - 2/8/1388 (24 اکتبر 2009):

گروه A:

* نیجریه - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

* آرژانتین - هندوراس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

گروه B:

* برزیل - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

* مکزیک - سوئیس، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

یکشنبه - 3/8/1388 (25 اکتبر 2009):

گروه C:

* ایران - گامبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

* کلمبیا - هلند، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

گروه D:

* ترکیه - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

* کاستاریکا - نیوزلند، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

دوشنبه - 4/8/1388 (26 اکتبر 2009):

گروه E:

* امارات - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو

* اسپانیا - آمریکا، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو

گروه F:

* اروگوئه - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

* الجزایر - ایتالیا، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

سه‌شنبه - 5/8/1388 (27 اکتبر 2009):

گروه A:

* آرژانتین - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

* نیجریه - هندوراس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

گروه B:

* سوئیس - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

* برزیل - مکزیک، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

چهارشنبه - 6/8/1388 (28 اکتبر 2009):

گروه C:

* هلند - گامبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

* ایران - کلمبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

گروه D:

* نیوزلند - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

* کاستاریکا - ترکیه، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

پنجشنبه - 7/8/1388 (29 اکتبر 2009):

گروه E:

* آمریکا - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو

* اسپانیا - امارات، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو

گروه F:

* ایتالیا - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

* الجزایر - اروگوئه، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

جمعه - 8/8/1388 (30 اکتبر 2009):

گروه A:

* هندوراس - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

* نیجریه - آرژانتین، ورزشگاه تافاوا باله‌وا شهر بائوچی

گروه B:

* مکزیک - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

* برزیل - سوئیس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

شنبه - 9/8/1388 (31 اکتبر 2009):

گروه C:

* گامبیا - کلمبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

* هلند - ایران، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

گروه D:

* کاستاریکا - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

* نیوزلند - ترکیه، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

یکشنبه - 10/8/1388 (اول نوامبر 2009):

گروه E:

* اسپانیا - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو

* آمریکا - امارات، ورزشگاه گاته‌وای شهر لیه‌بو اوده

گروه F:

* الجزایر - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

* ایتالیا - اروگوئه، ورزشگاه سانی آبوچا شهر کانو

مرحله یک هشتم نهایی:

چهارشنبه - 13/8/1388 (4 نوامبر 2009):

* بازی شماره 37: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C، ورزشگاه گاته‌وای شهر لیه‌بو اوده

* بازی شماره 38: تیم اول گروه D - تیم سوم گروه B، E یا F ، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو

* بازی شماره 39: تیم اول گروه B - تیم سوم گروه A ، C یا D ، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

* بازی شماره 40: تیم اول گروه F- تیم دوم گروه E ، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

پنجشنبه - 14/8/1388 ( 5 نوامبر 2009):

* بازی شماره 41: تیم اول گروه E - تیم دوم گروه D ، ورزشگاه سانی آبوچا شهر کانو

* بازی شماره 42: تیم اول گروه C - تیم سوم گروه B، A یا F ، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار

* بازی شماره 43: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F ، ورزشگاه تافاوا باله‌وا شهر بائوچی

* بازی شماره 44: تیم اول گروه A - تیم سوم گروه C، D یا E ، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا

مرحله یک چهارم نهایی:

یکشنبه - 17/8/1388 (8 نوامبر 2009):

* بازی شماره 45: برنده بازی شماره 37 - برنده بازی شماره 38، ورزشگاه تافاوا باله‌وا شهر بائوچی

* بازی شماره 46: برنده بازی شماره 39 - برنده بازی شماره 40، ورزشگاه گاته‌وای شهر لیه‌بو اوده

دوشنبه - 18/8/1388 (9 نوامبر 2009):

* بازی شماره 47: برنده بازی شماره 41 - بازی شماره 42، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا

* بازی شماره 48: برنده بازی شماره 43- بازی شماره 44، ورزشگاه گاته‌وای شهر لیه‌بو اوده

مرحله نیمه نهایی:

پنجشنبه - 21/8/1388 (12 نوامبر 2009):

* بازی شماره 49: برنده بازی شماره 45 - بازی شماره 46، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس

* بازی شماره 50: برنده بازی شماره 47 - بازی شماره 48، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس