ضمن اینکه طبق برنامه ریزی این مسابقات، تیم ایران در صورت صعود به عنوان تیم نخست گروه C در مرحله حذفی با یکی از تیمهای سوم گروههای B، A یا F دیدار می کند.
همچنین در صورتی که شاگردان علی دوستی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند، با تیم اول گروه A که به احتمال زیاد یکی از تیمهای آلمان یا آرژانتین خواهند بود به رقابت می پردازند و در صورتیکه در رده سوم این گروه قرار گیرند با تیمهای اول گروه A یا تیم اول گروه B که به احتمال زیاد برزیل خواهد بود، رودررو خواهند شد.
- گروه بندی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان نیجریه در سال 2009 به شرح زیر است:
گروه A:
* نیجریه، آلمان، هندوراس و آرژانتین
گروه B:
* برزیل، ژاپن، مکزیک و سوئیس
گروه C:
* ایران، گامبیا، کلمبیا و هلند
گروه D:
* ترکیه، بورکینافاسو، کاستاریکا و نیوزلند
گروه E:
* امارات، مالاوی، اسپانیا و آمریکا
گروه F:
اروگوئه، کره جنوبی، الجزایر و ایتالیا
- برنامه کامل این مسابقات هم به شرح زیر است:
شنبه - 2/8/1388 (24 اکتبر 2009):
گروه A:
* نیجریه - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
* آرژانتین - هندوراس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
گروه B:
* برزیل - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
* مکزیک - سوئیس، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
یکشنبه - 3/8/1388 (25 اکتبر 2009):
گروه C:
* ایران - گامبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
* کلمبیا - هلند، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
گروه D:
* ترکیه - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
* کاستاریکا - نیوزلند، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
دوشنبه - 4/8/1388 (26 اکتبر 2009):
گروه E:
* امارات - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو
* اسپانیا - آمریکا، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو
گروه F:
* اروگوئه - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
* الجزایر - ایتالیا، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
سهشنبه - 5/8/1388 (27 اکتبر 2009):
گروه A:
* آرژانتین - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
* نیجریه - هندوراس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
گروه B:
* سوئیس - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
* برزیل - مکزیک، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
چهارشنبه - 6/8/1388 (28 اکتبر 2009):
گروه C:
* هلند - گامبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
* ایران - کلمبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
گروه D:
* نیوزلند - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
* کاستاریکا - ترکیه، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
پنجشنبه - 7/8/1388 (29 اکتبر 2009):
گروه E:
* آمریکا - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو
* اسپانیا - امارات، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو
گروه F:
* ایتالیا - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
* الجزایر - اروگوئه، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
جمعه - 8/8/1388 (30 اکتبر 2009):
گروه A:
* هندوراس - آلمان، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
* نیجریه - آرژانتین، ورزشگاه تافاوا بالهوا شهر بائوچی
گروه B:
* مکزیک - ژاپن، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
* برزیل - سوئیس، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
شنبه - 9/8/1388 (31 اکتبر 2009):
گروه C:
* گامبیا - کلمبیا، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
* هلند - ایران، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
گروه D:
* کاستاریکا - بورکینافاسو، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
* نیوزلند - ترکیه، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
یکشنبه - 10/8/1388 (اول نوامبر 2009):
گروه E:
* اسپانیا - مالاوی، ورزشگاه سانی آباچا شهر کانو
* آمریکا - امارات، ورزشگاه گاتهوای شهر لیهبو اوده
گروه F:
* الجزایر - کره جنوبی، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
* ایتالیا - اروگوئه، ورزشگاه سانی آبوچا شهر کانو
مرحله یک هشتم نهایی:
چهارشنبه - 13/8/1388 (4 نوامبر 2009):
* بازی شماره 37: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C، ورزشگاه گاتهوای شهر لیهبو اوده
* بازی شماره 38: تیم اول گروه D - تیم سوم گروه B، E یا F ، ورزشگاه ان نامدی آزیکیوه شهر انوگو
* بازی شماره 39: تیم اول گروه B - تیم سوم گروه A ، C یا D ، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
* بازی شماره 40: تیم اول گروه F- تیم دوم گروه E ، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
پنجشنبه - 14/8/1388 ( 5 نوامبر 2009):
* بازی شماره 41: تیم اول گروه E - تیم دوم گروه D ، ورزشگاه سانی آبوچا شهر کانو
* بازی شماره 42: تیم اول گروه C - تیم سوم گروه B، A یا F ، ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار
* بازی شماره 43: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F ، ورزشگاه تافاوا بالهوا شهر بائوچی
* بازی شماره 44: تیم اول گروه A - تیم سوم گروه C، D یا E ، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
مرحله یک چهارم نهایی:
یکشنبه - 17/8/1388 (8 نوامبر 2009):
* بازی شماره 45: برنده بازی شماره 37 - برنده بازی شماره 38، ورزشگاه تافاوا بالهوا شهر بائوچی
* بازی شماره 46: برنده بازی شماره 39 - برنده بازی شماره 40، ورزشگاه گاتهوای شهر لیهبو اوده
دوشنبه - 18/8/1388 (9 نوامبر 2009):
* بازی شماره 47: برنده بازی شماره 41 - بازی شماره 42، ورزشگاه احمدو بلو شهر کادونا
* بازی شماره 48: برنده بازی شماره 43- بازی شماره 44، ورزشگاه گاتهوای شهر لیهبو اوده
مرحله نیمه نهایی:
پنجشنبه - 21/8/1388 (12 نوامبر 2009):
* بازی شماره 49: برنده بازی شماره 45 - بازی شماره 46، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
* بازی شماره 50: برنده بازی شماره 47 - بازی شماره 48، ورزشگاه تسلیم بالوگون شهر لاگوس
یکشنبه - 24/8/1388 (15 نوامبر 2009):
دیدار رده بندی:
* بازنده دیدار 49 - بازنده دیدار 50، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
دیدار نهایی:
* برنده دیدار 49 - برنده دیدار 50، ورزشگاه آبوجا شهر آبوجا
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