فقط 150 نفر در کشور مبتلا به بیماری سیاه زخم هستند

دکتر محمدرضا شیرزادی در خصوص خبری مبنی بر 12 مورد ابتلا به سیاه زخم در یکی از مناطق استان خراسان شمالی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اقدامات سازمان نظام پزشکی در زدن واکسن به دامها، این بیماری در کشور کنترل شده است.

این اظهارات در حالی از سوی شیرزادی عنوان می شود که معاون فنی اداره کل دامپزشکی اسفراین امروز به رسانه ها گفته است: یک کانون بیماری در اسفراین خراسان شمالی باعث ابتلای 12 نفر به سیاه زخم شده است.

با این همه شیرزادی با تاکید بر اینکه تعداد موارد ابتلا به سیاه زخم در کشور حدود 150 نفر است، افزود: اکثر موارد بیماری به صورت زخم جلدی است که از طریق ذبح دام بیمار و تماس افراد با این دامها رخ می دهد.

سیاه زخم یکی از بیماریهای باکتریایی قابل انتقال بین انسان و حیوان است. این بیماری همه حیوانات خونگرم را مبتلا می سازد ولی میزان حساسیت به آن متفاوت است. علفخواران در اکثر موارد با خوردن علوفه آلوده مبتلا می شوند و به ویژه در مناطقی که مراتع فقیر دارند به علت بلع مقداری خاک که می تواند منبع جرم باشد مبتلا می گردند.

رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به ضایعه جلدی که برای فرد مبتلا به وجود می آید، گفت: درمان این بیماری با پنی سیلین به آسانی امکان پذیر بوده و در صورت عدم درمان، باعث سیاه شدن پوست می شود.

شیرزادی در عین حال افزود: ابتلا به این بیماری می تواند از طریق خاک آلوده نیز صورت بگیرد که در خصوص 12 مورد ابتلا به سیاه زخم در اسفراین نیز باید موضوع بررسی شود اما امکان دارد که دامهای آن منطقه مایه کوبی نشده باشند.