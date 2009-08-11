میر تاج الدینی به مهر خبر داد: پیشنهادات متقابل لاریجانی و احمدی نژاد برای انتخاب کابینه دهم

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه فراکسیون اصولگرایان با احمدی نژاد گفت: این جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامید و در آن بیش از 180 نفر از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه در ابتدا 13 نفر از نمایندگان دیدگاهها ، شرایط ، نحوه تعامل دولت و مجلس و انتظارات فراکسیون از رئیس جمهور را بیان نمودند اظهار داشت: احمدی نژاد نیز صحبت هایی داشت مبنی بر اینکه در گذشته تلاش می کردند که بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد کنند که به یاری خداوند و هوشیاری نمایندگان این اتفاق نیفتاد و ما با نمایندگان مجلس همفکر و همسو هستیم به گونه ای که شرط اصلی ما همدلی با نمایندگان است.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: احمدی نژاد با اشاره به بحث ولایت مداری عنوان کرد بنده اولین رئیس جمهوری بوده ام که در دولت نهم موضوع ولایت مداری را در میثاق نامه وزیران گنجانده ام.

وی افزود: همچنین رئیس جمهور با بیان اینکه وزیر ضعیف موجب ضعیف شدن کابینه خواهد شد به نمایندگان توضیح داد که کابینه مجمع الجزایرنیست که از افراد مختلف در آن استفاده کنیم چرا که در دوره قبل افرادی را به کابینه آوردم که وقتی برکنار شدند می گفتند بنده سیاست های نظام را اجرا نکرده ام و یا در زیرمجموعه خود افرادی را مخالف جریان اصولگرایی منصوب می کردند.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد در اوایل هفته آینده لیست کابینه را خواهد بست خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که به پیشنهاد لاریجانی جمعی از اعضای فراکسیون اصولگرایان قبل از معرفی رسمی وزیران پیشنهادی به مجلس از طرف این فراکسیون وضعیت وزیران پیشنهادی را بررسی کنند و نظر نهایی را اعلام نمایند.

این عضو هیئت مرکزی فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه احمدی نژاد از اعضای این فراکسیون خواست که اگر پیشنهادی دارند برای انتخاب وزیران پیشنهادی اعلام کنند، افزود: در این رابطه رئیس جمهور به نمایندگان گفت که مجمع استانی یکی از استانها لیستی را به وی داده که در دست بررسی است.

به گزارش مهر ، این در حالی است که محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیان مجلس در پی جلسه روز پنجشنبه گذشته این فراکسیون با احمدی نژاد از موافقت رئیس جمهور با تشکیل کمیته ای مشترک میان نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی اعضای پیشنهادی کابینه دهم خبر داده بود . لاریجانی نیز امروز عدم مشورت احمدی نژاد با مجلس را درباره انتخاب وزیران در آستانه تشکیل دولت جدید بی سابقه خوانده و گفته است : این عدم مشورت ایراد نیست اما بی سابقه است و مشورت در این باره همواره جزو عرف بوده است.





