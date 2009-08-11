کاهش طول مدت تحصیل در دانشگاه پیام نور/ توسعه ترم تابستانی در پیام نور

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه دانشگاه پیام نور مبنی بر کوتاه شدن دوره های تحصیلی در این دانشگاه، ثبت نام در ترمهای تابستانی در دانشگاه پیام نور با محدودیت مواجه نیست و دانشجویان می توانند به راحتی در تابستان اقدام به اخذ واحدهای درسی کنند.

وی افزود: در سال جاری 380 هزار دانشجو از دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها برای گذراندن ترم تابستان در دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور به یکی دیگر از راهکارهای دانشگاه برای کوتاه شدن طول دوره تحصیل اشاره کرد و گفت: محدودیت برای اخذ واحد در ترمهای تحصیلی برداشته شده و دانشجویان می توانند مانند دانشجویان سایر دانشگاهها انتخاب واحد کنند.

حسینی اظهار داشت: با توجه به اینکه این محدودیتها در دانشگاه پیام نور برداشته شده است، انتظار داریم طول مدت تحصیل دانشجویان این دانشگاه نیز کاهش یابد و دانشجویان این دانشگاهها مانند سایر دانشجویان در دانشگاههای مختلف فارغ التحصیل شوند.

وی یادآور شد: طولانی شدن طول دوره تحصیل در دانشگاه پیام نور گاهی اوقات باعث انصراف دانشجویان از تحصیل در این دانشگاه می شد.