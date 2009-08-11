داوود میرزایی مقدم مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه آموزشعالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دفتر 10 عنوان کتاب در قطع پالتویی با محتوا و مضمونهایی جهت مقابله با جنبشهای نوپدید دینی برای تدوین به کارشناسان سفارش داده است.
وی گفت: عرفانهای انحرافی، شیطان پرستی، اکنکار و اشور از جمله موضوعات درنظر گرفته شده برای کتابها هستند که اساتید دانشگاه این کتابها را تألیف کرده، ما بر کار آنها نظارت داریم و تا پایان ماه مبارک رمضان منتشر می شوند.
میرزایی مقدم همچنین از از اضافه شدن هفت عنوان کتاب به دورههای آموزش ضمن خدمت فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت خبر داد و گفت: ویرایش کتابهای این دوره امسال برای سومین بار مورد ویرایش و به روز رسانی قرار گرفته اند.
مطالعات و تدوین سرفصلهای آموزشی دورههای فرهنگی و اجتماعی کارکنان دولت از سال1381 در سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری کارشناسان زبده آغاز و در نتیجه سال 1382 به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه شد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در سال 1382 ضمن تأیید سرفصلهای پیشنهادی سازمان تبلیغات اسلامی برای دورههای آموزشی فرهنگی و اجتماعی کارکنان دولت، تمام دستگاههای اجرایی را موظف به اجرای آن و مجوز اجرای این دورهها را در بخشهای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی برای سازمان تبلیغات اسلامی صادر کرد.
تربیت قرآنی و راهکارهای آن؛ اندیشههای سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام خمینی (ره)؛ اصول و راهکارهای قناعت و صرفهجویی در زندگی؛ روابط خانوادگی؛ روابط اجتماعی؛ اخلاق فردی؛ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری؛ برای هر دوره یک کتاب آموزشی درسی هفت عنوان جدید است که به این دوره ها اضافه خواهد شد.
میرزایی مقدم یادآور شد: این کتابها تا سه ماه دوم امسال در قالب کتابهای الکترونیکی (e-book) منتشر می شوند.
نظر شما