کابینه باید همگرا باشد/انتخابات دهم سکوی پرش انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهورعصر دیروز دوشنبه در جمع نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود، گفت: ایجاد تحول برای پیشرفت و جهش در عرصه‌های گوناگون از جمله عمران و آبادانی، صنعت، اقتصاد، سیاست خارجی و قانون‌گذاری نیازمند همدلی است.

احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری دهم را نقطه عطف و سکوی پرش در انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: راه و اهداف آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و ولایت به عنوان مسیر پیش روی ملت ایران ادامه خواهد یافت و غیرقابل بازگشت است.

رئیس جمهور وجود میثاق‌نامه خدمت و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران را از جمله ویژگی‌های دولت نهم برشمرد و تأکید کرد: در دولت دهم نیز از انقلابی‌ترین، کارآمدترین و خدمتگزارترین افراد استفاده خواهد شد.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه عدم هماهنگی بین بخشی خسارات جبران‌ ناپذیری برای کشور خواهد داشت، تصریح کرد: مجموعه دولت، مجموعه واحد و اکثر کارها بین بخشی است و از همین‌رو اعضای کابینه باید با هم هماهنگ و همگرا باشند.

وی خاطر نشان کرد: قوی بودن افراد به تنهایی، به معنای موفقیت یک تیم نیست و در خصوص دولت نیز علاوه بر توانایی‌های فردی، چینش و آرایش خوب و هماهنگی از جمله عوامل مؤثر و مهم در موفقیت است.

رئیس جمهور اجرای قوانین با دقت و با کمترین تبعات منفی را دغدغه دولت دانست و اظهار داشت: برگزاری جلسات دولت با حضور نمایندگان و نشست‌های رئیس‌ جمهور با کمیسیون‌های مجلس و مجامع نمایندگان استان‌ها از جمله افتخارات دولت است.



احمدی‌نژاد با اشاره به لزوم هماهنگی و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های بزرگ و خدمت به مردم تصریح کرد: رئیس ‌جمهور همچون گذشته آماده دریافت، بررسی و استفاده از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های گوناگون از جمله معرفی وزیران پیشنهادی است.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران با مأموریت جهانی و آرمانی در حال جهش، رشد و شکوفایی است، تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با همدلی و همگامی در جهت تسریع در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیشرفت همه‌جانبه کشور گام بردارد.