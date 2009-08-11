آغاز کنترل غیرشیمیایی آفات در مزارع گوجه فرنگی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نقی صالحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: استان هرمزگان با سطحی قریب به 40 هزار هکتار صیفی و سبزیجات از جمله مناطق مهم کشت خارج از فصل کشور به شمار می رود که در این بین گوجه فرنگی با سطحی در حدود 15 هزار هکتار با عملکرد حدود 27 تن در هکتار از مهمترین محصولات استان به حساب می آید.

وی یادآور شد: وجود باقیمانده سموم بر روی این محصولات و انجام حداقل 10 تا 15 نوبت سمپاشی، لزوم انجام مبارزه غیرشیمیایی به منظور تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم و در نتیجه کنترل پایدار آفات به دلیل خاصیت خود اتکایی کنترل بیولوژیک را امری اجتناب ناپذیر می کند.

وی بازگرداندن تعادل به اکوسیستم را دلیل این طرح دانست و افزود: اجرای عملیات کنترل غیرشیمیایی در استان علیه آفات گوجه فرنگی در سالهای اخیر با تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید براکون در سطح 600 هکتار از مزارع گوجه فرنگی و از سال 81 سالانه در سطح 100 هکتار رهاسازی صورت گرفته و طی دوسال اخیر رهاسازی به 150 هکتار رسیده است.

صالحی در خصوص فعالیتهای در دست اقدام نیز ادامه داد: در سال جاری رهاسازی در سطح سه هزار هکتار با استفاده از زنبور براکون و زنبور تریکوگراما علیه پروانه هلیوتیس برای اولین بار در مزارع گوجه فرنگی بندرعباس، رودان، میناب، پارسیان و خمیر در دست اقدام است.