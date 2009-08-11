یک کتاب دردسر ساز به چاپ می رسد

این نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه یک کتاب به نام "دردسرساز" نوشته بن میکایلسون آمریکایی ترجمه کرده‌ام و در نشر چشمه مراحل اولیه آماده‌سازی چاپ را پشت سر می‌گذارد.

وی ادامه داد: این کتاب 250 صفحه‌ای، داستانی برای گروه سنی نوجوان است که از تازه‌های نشر جهان است و برنده جایزه "نوتیلوس" شده و نخستین‌بار است که به فارسی ترجمه می‌شود.

این نویسنده در توضیح بیشتر درباره این کتاب بیان کرد: این کتاب را چندی پیش از آلاسکا برایم آوردند که اسم اصلی آن "دست زدن به خرس روح" است که ابتدا خیلی مرا جذب نکرد ولی از آنجا که توضیح داده شده بود که جایزه بین‌المللی برده است و با خواندن توضیح پشت کتاب کم کم جذب آن شدم.

وی افزود: با شروع خواندن کتاب به ویژه با برخورد به ضرب‌المثل " اگر هفت بار به زمین خوردی هشت بار از زمین بلند شو" کم کم جذب آن شدم و معتقدم کتاب بسیار خوبی است. من آنقدر این کتاب را دوست داشتم که دلم نمی خواست ترجمه آن تمام شود و اشتیاقی که برای چاپ آن دارم به اندازه شوقم برای چاپ اولین ترجمه‌ام است.

علیپور عنوان کرد: برای ترجمه این کتاب خیلی وقت گذاشتم .دلیل آن هم این بود که که این کتاب به نوعی روانشناسی، فلسفی- تربیتی بود که نیاز به تمرکز و دقت زیادی داشت و دلیل دیگر هم این بود که خودم نسبت به این کتاب علاقه خاصی پیدا کرده‌ بودم و دلم می‌خواست ترجمه خوبی ارائه شود.

وی افزود: این کتاب در مرحله حروفچینی است و سپس باید خودم آن را ویراستاری کنم و توصیه می‌کنم وقتی چاپ شد همه آن را بخوانند.

این مترجم درباره ترجمه‌های دیگرش توضیح داد: کتاب "بچه باتلاق" نوشته جین ویلیس را که چهار جایزه معتبر بین‌المللی دریافت کرده است برای گروه سنی پیش‌دبستانی ترجمه کرده‌ام که ترجمه این کتاب برای نخستین‌بار توسط نشر چشمه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: کتاب "بچه‌ باتلاق" تا کنون جایزه‌ دو هزار پوندی کودکان پیش دبستانی "بوک‌ تراست" و چند جایزه‌ مهم ادبی دیگر از جمله جایزه کتاب کودک سال، جایزه کتاب کودک شفیلد و جایزه سیلوراسمارتیز را دریافت کرده است.

به گفته علیپور این کتاب که نقاشیهای آن را "گوین میلوارد" کشیده به نقل داستان دو خواهر که یک بچه باتلاق (موجود کوچک آبی رنگی که مثل اژدهای بال دارد) می‌پردازد که این دوخواهر تصمیم می‌گیرند که این موجود را نگهداری کنند.

این مترجم فضای کلی این کتاب کوچک را که با سبک قدیمی نوشته شده، دوستی و زندگی خانوادگی عنوان کرد و گفت: این کتاب از تازه‌های نشر جهان است که با استقبال خوبی روبه‌رو شده است.

علیپور همچنین درباره چند کتاب که در نشر "منادی تربیت" زیرچاپ دارد توضیح داد: "آقا اجازه" ویژه کودکان گروه سنی ب( سالهای اول تا سوم دبستان ) از کتابهای تالیفی خودم است که با تصویرگری علی خدایی در حال آماده سازی برای چاپ است.

وی ادامه داد: همچنین یکسری کتاب تالیفی دیگر که به ماجراهای یک زنبور کوچک می‌پردازد نیز زیرچاپ دارم که تا کنون سه جلد از این مجموعه آماده شده و قصد دارم چهار جلد دیگر نیز به آن بیفزایم. "دماغ سوخته می‌خریم"، "دلم برایت تنگ شده" و "من چی‌چی‌ام" عناوین سه‌جلد نگاشته شده این مجموعه تمثیلی است.

این نویسنده درباره کتابی به نام "سفر جادویی" با داستانی فانتزی که در حال چاپ است گفت: چندی پیش ترجمه این کتاب نوشته مارگارت ماهی را به پایان رساندم و آن را برای چاپ به نشر کاروان دادم. این کتاب هم از تازه‌های نشر جهان است که تا کنون به فارسی برگردانده نشده است.

علیپور ادامه داد: "آرزوهای کوچک" کارن هس نیز کاملا آماده چاپ است که نشر منادی تربیت آن را ارائه خواهد کرد. این کتاب اثری رئال برای نوجوانان است.

وی درباره 3 کتابش که به چاپ چهارم رسیده‌اند بیان کرد: به تازگی سه‌جلد از کتابهای تالیفی‌ام با عنوانهای "خسته‌ نباشی"، "شوخی می‌کنی"، "خواب و قاب و بهار نارنج" ویژه کودکان پیش‌دبستانی و سال‌های اول دبستان به چاپ چهارم رسیده‌اند.

این مترجم همچنین از تجدید چاپ مجموعه داستانهای کوتاه "در روزگاران گذشته" که با ترجمه وی پیش از این دوبار چاپ شده بود و این بار قرار است نشر امیرکبیر آن را به بازار عرضه کند خبر داد.

به گفته وی چاپ سوم ترجمه کتاب "روزگار تلخ و شیرین" و چاپ دوم "پنگوئن‌های آقای پاپر" نوشته خانم و آقای ات واتر توسط نشر چشمه به زودی به بازار خواهد آمد. همچنین چاپ چهارم "ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر" نوشته لوئیس دکر نیز از سوی نشر افق منتشر خواهد شد.