سالارزهی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید "شکار" که به تازگی شروع شده، سه هفته طول می‌کشد و برای تصویربرداری یک ماه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بخشی از کار در شمال و بخش دیگر در تهران تصویربرداری می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصویربرداری نیمه شهریور شروع می‌شود.

وی افزود: هنوز لوکیشن‌ها انتخاب نشده است و به دلیل ویژگی‌های لوکیشن و روستایی که در نظر داریم باید فضای مناسب را انتخاب کنیم. احتمالا در مسیر چالوس منطقه‌ای را برای تصویربرداری انتخاب می‌کنیم.

طرح اولیه این فیلمنامه حادثه ای پلیسی از سعید سالارزهی نوشته و فیلمنامه اولیه را علی میمندی نوشته و بازنویسی نهایی آن را روح الله صدیقی انجام داده است.

داستان این فیلم درباره جوانی به نام امیر است که به سختی توانسته با دختر مورد علاقه اش مریم ازدواج کند‌، اما با پدر او دچار مشکل شده است‌. امیر که را بطه خوبی با خسرو پدر مریم ندارد به پیشنهاد مریم تصمیم می‌گیرد با او به شکار برود‌. در این سفر خسرو از بالای کوه پرت می‌شود و ...