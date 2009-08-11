تعمیق و تعالی فرهنگ مهدویت به شعار محدود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی مدیر مؤسسه آینده روشن دوشنبه شب در مراسم پایانی جشنواره‌های مهدوی کشور در سالن همایشهای صداوسیما اظهار داشت: متأسفانه توجه به مهدویت بیشتر در قالب شعار محدود شده و نهادها و دستگاههای مختلف کمتر توجه عملی به این موضوع مهم داشته اند .

مدیر مؤسسه آینده روشن تصریح کرد: تأمل در احادیث مرتبط با انتظار به این حقیقت پی می بریم که رسالت شیعیان و حکومت شیعی در عصر غیبت زمینه‌سازی برای ظهور منجی است.

پورسید آقایی گفت: دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع تا کنون فعالیت مؤثری در این زمینه نداشته و راهبردی برای ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت ظهور منجی ارائه نشده است .

پورسیدآقایی بهره گیری از زبان هنر را از عوامل تعمیق، گسترش و اعتلای معارف مهدوی عنوان کرد و گفت: در این میان یکی از ابزارهای مناسب صداوسیما است که فراگیری و تأثیرپذیری بسیاری دارد .

در سال اصلاح الگوی مصرف ، سه جشنواره مهدوی که سالهای گذشته به صورت مستقبل برگزار می شدند، یکپارچه شده و مراسم افتتاحیه و اختتامیه آنها به صورت مشترک برگزار شد تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود .