امیدوارم واترپلو جوانان به مرحله بعد جام جهانی صعود کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان جهان در گروه نخست مسابقات با تیم های مونته نگرو، پورتوریکو، مصر و یونان همگروه شده است. تیم ایران در دوره قبلی این رقابت ها که در لانگ بیچ آمریکا برگزار شد از میان بیست تیم حاضر در رقابت ها با کسب عنوان نوزدهمی به کار خود پایان داد.

وحید مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما با تیم های قدرتمندی همگروه شده ایم با این حال امیدوار هستیم که از این گروه صعود کنیم. تیم های مونته نگرو و یونان از جمله تیم های قدرتمند این دوره از رقابت ها هستند و ما در دیدار با این دو تیم کار دشواری داریم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم مقابل مصر و پورتوریکو به برتری برسیم تا جواز صعود به مرحله بعدی این رقابت ها را به دست بیاوریم. البته مصر نماینده آفریقاست و تردیدی ندارم که قدرتمندانه مقابل تیم جوانان واترپلو کشورمان ظاهر خواهد شد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ایران افزود: ما متاسفانه نتوانستیم به دلیل مشکلاتی از قبیل اخذ روادید، تیم جوانان را به اردوهای برون مرزی اعزام کنیم اما حضور یک تیم باشگاهی از مجارستان در کشورمان موجب شد تا طی اردویی مشترک، توان فنی تیم خود را ارتقا دهیم.

مرادی در پایان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا ایران در این دوره از رقابت ها نتیجه بهتری نسبت به دور قبل کسب خواهد کرد، گفت: بی تردید هدف ما این است که در حد بضاعتمان به نتایجی قابل قبول تر نسبت به دور قبلی این مسابقات دست پیدا کنیم.

پانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی واترپلو جوانان جهان از 31 مردادماه تا هشتم شهریورماه با حضور 20 تیم در چهار گروه پنج تیمی در شیبنیک کرواسی برگزار خواهد شد.