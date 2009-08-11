بررسی سفر تحقیقاتی مدیران به اسپانیا / اعلام نگرانی از تصمیم علی آبادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که قرار است با حضور مدیران باشگاههای لیگ حرفه ای، دسته اول آزادگان، زیر گروه جام آزادگان عضو اتحادیه و اعضای هیئت موسس در محل دائمی اتحادیه فوتبال برگزار شود، مقرر است پیرامون تعیین تاریخ برگزاری دهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه فوتبال، تصویب زمان برگزاری همایش بزرگ هواداران فوتبال در برج میلاد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شود.

همچنین بررسی گزارش سفر تحقیقاتی مدیران به ایتالیا در سال گذشته و ثبت نام از مدیران داوطلب جهت سفر سال جاری به کشور اسپانیا و ملاقات با مسئولین باشگاهها و فدراسیون فوتبال آن کشور و نیز گزارش دومین سفر مربیان باشگاههای اعزامی به دوره بین المللی پیشرفته فوتبال برزیل در دستور کار این جلسه می باشد.

ضمنا پیشنهاد و اظهار نظر اعضای شورای مرکزی درباره مسائل روز فوتبال و تیم ملی از جمله مواردی است که در هفتاد و یکمین جلسه اتحادیه فوتبال مطرح خواهد شد.

پاسخ انتقاد، انتقام نیست



اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور همچنین در اطلاعیه ای توضیحاتی را در مورد شکایت سازمان تربیت بدنی از صادق درودگر ارائه کرده است:« انتقاد، چراغ راه آینده و تجلی آزادی بیان در جامعه و مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر و در نتیجه تکلیف شرعی آحاد مردم است.

بنا بر اطلاع واصله، در پی اظهار نظر آقای محمد صادق درودگر سخنگو و معاونت اداری و اجرایی اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران در خصوص عملکرد ریاست محترم سازمان تربیت بدنی و درج این اظهار نظر در برخی از رسانه ها، آقای درودگر به علت شکایت ریاست محترم سازمان تربیت بدنی جهت بازجویی به دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شد! صرف نظر از نتیجه حقوقی این اقدام، اتحادیه فوتبال مایل است که مراتب نگرانی خود را از این گونه اقدامات که قطعا منجر به ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و ناهموار سازی مسیر نقادی از عملکرد مسئولین ورزشی می شود را اعلام نماید.

بدیهی است که در جامعه اسلامی به دلیل وجود برخی از آموزه های دینی و تکالیف شرعی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، تدارک فضای انتقاد و پرورش روحیه انتقاد پذیری از نشانه های ایمان و سعه صدر مسئولین می باشد.

بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: "نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها" صحیفه نور ج 2 ص 170

در نتیجه انتظار می رود ریاست محترم سازمان تربیت بدنی جناب آقای مهندس علی آبادی به عنوان یکی از مسئولین جامعه اسلامی با تدقیق در آموزه های غیر قابل انکار دین مبین اسلام و رهنمودهای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی نسبت به تجدید نظر در تصمیم خویش اقدام فرمایند.»