نهادهای نظارتی باید عدم پرداخت بودجه ارزی مترو را پیگیری کنند

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب یادآور شد: بحث پیگیری عدم اجرای این مصوبه بر اساس قانون وظیفه نهادهای نظارتی است و ما امیدواریم این نهادها این مسئله را به سرانجام برسانند.

تشکری هاشمی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه اگر دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را در نهایت اجرا نکرد اقدامات شهرداری تهران در راستای احقاق حقوق شهروندان چه خواهد بود، یادآور شد : بحث برداشت از صندوق ذخیره ارزی در قانون بودجه سال گذشته به صراحت آمده و تا پایان تیرماه 88 نیز مهلت اجرای آن بود اما متاسفانه علیرغم همه وعده هایی که داده می شد این مصوبه اجرا نشد.



شهرداری برای اجرایی شدن نهایی این مصوبه همه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد و این را هم اعلام می کنیم که ما آمادگی داریم در صورت اقدام نهادهای نظارتی اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار داده و با آنها همه گونه همکاری خواهیم کرد. تشکری هاشمی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری برای اجرایی شدن این مصوبه همه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد و این را هم اعلام می کنیم که ما آمادگی داریم در صورت اقدام نهادهای نظارتی اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار داده و با آنها همه گونه همکاری خواهیم کرد.

موضوع عدم تخصیص منابع ارزی مورد نیاز متروی تهران که مصوب مجلس بوده است در سال مالی گذشته به یکی از اصلی ترین چالشهای دولت با قوه مقننه تبدیل شد.

تشکری هاشمی با اعلام اینکه یک فرصت تاریخی و بزرگ برای توسعه شهر تهران از دست رفت افزود : تاسف بارتر اینکه این مسئله در قانون بودجه امسال پیش بینی نشده است و ما امیدواریم فراکسیون مدیریت شهری، کمیسیون عمران مجلس و دولت محترم به صورت لایحه یا طرح آن را مجددا به مجلس ارائه دهند تا فرصت بیشتر از این از دست نرود.

این مقام مسئول در شهرداری با تاکید بر اهمیت اتخاذ سرعت عمل در این باره افزود: با توجه به اینکه 5 ماه از سال جدید هم گذشته است و در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید هستیم شایسته است که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت محترم اگر بنا دارند در این راستا اقدامی انجام دهد هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به دیدارهایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صحبتهایی که در این باره شده است گفت: این بودجه نه تنها به صورت مبرم مورد نیاز شهر تهران با شرایط خاص آن است بلکه برای دیگر شهرهای کشور نیز که به نوعی با مشکلاتی از این دست گرفتارند لازم است.

بنا به گفته تشکری هاشمی شهرداری تهران مسئله بودجه مورد نیاز متروی تهران را در سه بخش پیگیری می کرد که بخش اول آن توصیه، پیشنهاد و خواهش از دولت و مجلس برای انجام این کار بود، بخش دوم نیز تلاش و جدیت برای اجرایی شدن درست آن مصوبه است چرا که در بسیاری مواقع مصوبه ها به صورت ناقص اجرا می شود.

بخش سومی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به آن اشاره می کند تکیه بر بازو و توان خود شهرداری برای تامین بودجه لازم برای خدمت رسانی به شهروندان است.

تشکری هاشمی افزود: بخش زیادی از اقدامات عمرانی بی سابقه و بی نظیری که در سال گذشته در تهران انجام شد مانند ساخت 15 کیلومتر مترو از همین راه اتکا بر بازو و توان شهرداری بوده است اما باید عنوان کرد که این امکان و ظرفیت به هیچ وجه برای سالجاری وجود ندارد.