کاتوزیان صدا و سیما را به تخریب "نمایندگان مدافع ملت" متهم کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شب گذشته گزارشی درباره کذب بودن مرگ ترانه موسوی در بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما پحش شد که طی آن تصویری از حمیدرضا کاتوزیان به عنوان یکی از نمایندگان دامن زننده به اینگونه شایعات پخش شد.

این عضو کمیته حقیقت یاب مجلس با تاکید بر اینکه تا کنون درباره مرگ ترانه موسوی هیچ اظهارنظری نکرده است، نسبت به پخش تصاویرش در این گزارش اعتراض کرد.

کاتوزیان بر این اساس متن اعتراض خود را به شکل مکتوب در اختیار خبرنگاران تمامی رسانه ها قرار داد:



در برنامه تلویزیونی 20:30 مورخ دوشنبه 19/5/88 در مورد شایعات مطرح شده در سایت ها پیرامون خانم ترانه موسوی اطلاعات و توضیحاتی داده شد که بیانگر کذب بودن مطالب برخی سایت ها بوده است. لابلای مطالب این برنامه تصویری از اینجانب (بدون پخش صدای من) نشان داده شده و گوینده ضمن آن بیان داشته که بعضی از افراد متاسفانه تحت تاثیر این شایعات قرار گرفته و بعضی از شخصیت های سیاسی در این خصوص مواضع تندی اتخاذ نموده اند.

بنده لازم می دانم به اطلاع برسانم که اولاً من هیچ اظهارنظری در مورد شایعات اطراف خانم ترانه موسوی نداشته ام و نشان دادن تصویر اینجانب در برنامه ای که هیچ ربطی به بنده نداشته بسیار عجیب و غیرعادی به نظر می رسد.

ثانیاً سازندگان این برنامه خوب است قبل از طرح مطالبی از این دست و به ویژه در شرایط حساس کنونی تحقیق و بررسی جامعی به عمل آورند تا خدای ناکرده شخصیت افراد و حیثیت آنان تخریب نشود.

ثالثاً بنده از مدتی قبل در جریان کذب بودن اخبار و شایعات مربوطه بودم اما توصیه شده بود که تکذیب فعلاً صورت نگیرد تا اطلاعات کاملتر شود! ظاهراً منظور از تکمیل شدن اطلاعات تنظیم سناریویی برای تخریب و انتقام از نمایندگان مدافع ملت بوده است.

قطعاً برای مردم جالب خواهد بود بدانند چه کسانی توصیه نمودند که بنده و همکاران مجلس تکذیب نکنیم و چگونه سناریوی تخریب نمایندگان شکل گرفته است.