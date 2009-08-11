به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این مجموعه به پایان رسیده و به زودی بهرام دهقانیار ساخت موسیقی را شروع میکند. تیتراژ "تاکسی شانس" هم در روزهای آینده ساخته میشود.
حبیب دهقاننسب، مهتاج نجومی، مینا جعفرزاده، محمود بهرامی وهستی محمایی بازیگران مجموعه "تاکسی شانس" هستند. فیلمنامه را روحالله صدیقی نوشته و محصول معاونت امور مجلس و سیمای مراکز استانهای صدا و سیما است.
سایر عوامل "تاکسی شانس" عبارتند از تصویربردار: رضا عطار، دستیار کارگردان و برنامهریز: وحید کاشی، چهرهپردازی: اشکان عسگری، طراح صحنه و لباس: امیر احدزاده،صدابردار: احسان صابریان، تدوین: س. سالارزهی، منشی صحنه: ملیحه کوروشزاده، مدیر تدارکات: جعفر طریقتی.
سعید سالارزهی تهیهکنندگی مجموعه فیلم کوتاه "بهتر زندگی کنیم" و فیلم تلویزیونی "بمانی هفتم" را در کارنامه دارد.
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