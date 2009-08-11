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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

حکم دبیر هشتمین جشنواره تئاتر بانوان صادر شد

حکم دبیر هشتمین جشنواره تئاتر بانوان صادر شد

اعظم بروجردی با حکم معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دبیری هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت پنج ماه از آغاز سال جشنواره تئاتر بانوان از وضعیت بلاتکلیفی خارج و با حکم سیدمجتبی منبتی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بروجردی به عنوان دبیر دوره هشتم معرفی شد. بروجردی پیشتر هم دبیری چند دوره از جشنواره تئاتر بانوان را عهده‌دار بوده است.

تا هفته گذشته وضعیت بودجه و اختصاص آن به دبیرخانه جشنواره هشتم تئاتر بانوان مشخص نبود که این مشکل نیز به تازگی با تخصیص بخشی از بودجه برطرف شد. جشنواره تئاتر بانوان از جمله جشنواره‌های تئاتری ایران است که با پرداختن به موضوعات زنان در جامعه ایرانی اسلامی هر سال با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فصل پائیز برگزار می‌شود.

کد مطلب 927668

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