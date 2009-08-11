افتتاح 2 مسجد در آستانه ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس اکبر تشکری نیا ،‌ با بیان این که فضاهای مذهبی نقش قابل توحهی در صحنه های اجتماعی دارند و از کارکردهای ارزشمندی در تحرک و شادابی معنوی جامعه برخوردارند ، ‌گفت : از گذشته تا به امروز مساجد نقش محوری و بسیار مهمی در سلامت جامعه و کاهش ناهنجاری های اجتماعی ایفا کرده اند .

وی با اشاره به مساجدی که در آستامه ماه مبارک رمضان افتتاح می شود ،‌افزود :‌یکی از مساجدی که در این هفته افتتاح می شود ،‌مسجد پیامبر اعظم است که در پارک پرواز در منطقه 2 قرار گرفته و فضایی به وسعت 3500 متر مربع فضای مذهبی ، فرهنگی و 9500 متر مربع تجاری ، اداری دارد .

تشکری نیا خاطر نشان کرد :‌این مسجد دارای یک شبستان مردانه و زنانه ، ‌کفش کن مردانه و زنانه ،‌سرویس های بهداشتی ،‌آبدارخانه، کفشداری ،‌‌فضای معذورین ، ‌مدیریت مسجد و دفتر بسیج برادران است .

وی در ادامه گفت : ‌همچنین منزل برای عالمان و خادمان ،‌ کتابخانه و مخزن کتاب ،‌ کلاس های آموزشی و سالن اجتماعات از دیگر امکانات این مسجد است .

تشکری نیا خاطر نشان کرد : انبار ، ‌آشپزخانه صنعتی ، بیش از 100 واحد پارکینگ ، ‌فضاهای آموزشی و همچنین صحن مسجد نیز، تشکیل دهنده بخش دیگری از مسجد پیامبر اعظم (ص) است .

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران همچنین با اشاره به احداث مسجد باقر العلوم (ع) در این منطقه گفت :‌ این مسجد نیز که در خیایان فرحزاد واقع شده است ،‌دارای شبستان مردانه و زنانه با ظرفیت بیش از 250 نفر ، ‌دو کفش کن مردانه و زنانه ،‌ سرویس های بهداشتی ، ‌دو آبدارخانه ، ‌فضای معذورین و اتاقی برای امام جماعت است .

وی افزود : دفتر مدیریت مسجد ، بسیج خواهران و برادران ،‌منزل عالمان و خادمان و همچنین کتابخانه ای با ظرفیت 102 جلد از دیگر امکانات این مسجد است .

تشکری نیا خاطر نشان کرد :‌ قرائت خانه ، ‌دفتر فرهنگی مسجد ، انباری و همچنین سرویس بهداشتی برای معلولان نیز تشکیل دهنده فضاهای دیگر این مسجد است.