آغاز رقابتی متفاوت در"المپیا اشتادیون"

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان در رده بزرگسالان با حضور بیش از 2 هزار ورزشکار از 203 کشور جهان از جمعه 23 مردادماه به مدت هشت روز در "المپیا اشتادیون" شهر برلین برگزار می شود. این ورزشگاه با مبلغی نزدیک به 242 میلیون یورو برای رقابت‌های جام جهانی فوتبال بازسازی شد و با ظرفیتی معادل 74 هزار و 844 تماشاچی میزبان رویدادهای مهم ورزشی بوده است.

به طور یقین دوازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان با حضور بیش از 2 هزار ورزشکار که همگی با کسب ورودی‌های جهانی عازم این پیکارها می شوند تبدیل به میدان بزرگی برای شکستن رکوردهای جدید و ایجاد صحنه‌های به یاد ماندنی از این مسابقات خواهد شد.

تاریخچه این بازیها بدین ترتیب است:

ردیف سال میزبان تعداد کشورها تعداد ورزشکاران 1 1983 هلسینکی 153 1355 2 1987 رم 159 1451 3 1991 توکیو 167 1517 4 1993 اشتاتگارت 187 1689 5 1995 گوتنبرگ 191 1804 6 1997 آتن 198 1882 7 1999 سویل اسپانیا 201 1821 8 2001 ادمونتون 189 1677 9 2003 پاریس 198 1679 10 2005 هلسینکی 191 1688 11 2007 اوزاکا 197 1800

دوومیدانی کاران ایران در این سال‌ها تنها ورودی مسابقات قهرمانی جهان را بدست آوردند و حتی در اولین سال‌ها شاهد دریافت یک وایت کارت برای شرکت یک نماینده ایرانی در رقابت‌های قهرمانی جهان بودیم. نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی دوومیدانی جهان بدین ترتیب هستند:

1983 - هلسینکی فنلاند: اردشیر قاندومی در ماده پرش ارتفاع

1995 - گوتنبرگ سوئد: حمید سجادی در ماده 3 هزار متر با مانع

1999 - سویل اسپانیا: عباس صمیمی در ماده پرتاب دیسک

2003 - پاریس فرانسه: احسان مهاجر شجاعی ماده دوی نیمه استقامت

2005 - هلسینکی فنلاند: عباس صمیمی در ماده پرتاب دیسک و سجاد مرادی در ماده دوی نیمه استقامت

2007- اوزاکا ژاپن: احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک و سجاد مرادی در ماده دو 800 متر

نمایندگان کشورمان در هیچ کدام از این سال‌ها نتوانستند به مرحله فینال یا نیمه نهایی راه پیدا کنند.

امسال برای اولین بار 5 ورزشکار کشورمان به نام‌های احسان حدادی، محمود و محمد صمیمی در پرتاب دیسک، امین نیک فر در پرتاب وزنه مردان، سجاد مرادی در دوی 800 متر و لیلا رجبی در پرتاب وزنه زنان ورودی رقابت‌های جهانی سال 2009 را بدست آورده‌اند اما بدلیل مصدومیت، عدم کسب نتیجه و نظر مربیان تنها سجاد مرادی و لیلا رجبی عازم این پیکارها می شوند.

سجاد مرادی، دونده کشورمان در ماده 800 متر به مصاف حریفان جهانی خود می رود. او در این ماده با رکورد یک دقیقه و 44 ثانیه و 74 صدم ثانیه شانس کسب مدال ندارد اما مسئولان فدراسیون دوومیدانی امیدوارند این دونده جوان بتواند به مرحله دوم مسابقات راه پیدا کند.

لیلا رجبی، پرتابگر کشورمان نیز با رکورد 17 متر و 99 سانتی متر شانس رسیدن به فینال رقابت‌های پرتاب وزنه قهرمانی جهان را ندارد اما این امیدواری وجود دارد که در مرحله مقدماتی حداقل رکورد خود را بهبود بخشد.

در کنار برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان، چهل وهفتمین کنگره جهانی IAAF با حضور نمایندگان 200 کشور طی روزهای 20 تا 23 مردادماه در هتل "استرل" شهر برلین برگزار می شود که قرار است عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی و سرپرست کاروان دو نفره ایران به این رقابت‌ها به عنوان نماینده کشورمان در دومین روز این نشست شرکت کند.

قرار است در این جلسه وضعیت برگزاری مسابقات دور بعد قهرمانی جهان بررسی شود. چهل وهشتمین کنگره جهانی دوومیدانی به همراه سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان تابستان سال 2011 به میزبانی کره جنوبی در شهر" دائه‌جو" برگزار خواهد شد. در این نشست انتخابات اعضاء افتخاری فدراسیون جهانی نیز انجام می پذیرد.