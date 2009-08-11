اولین جراحی پیوند مژه در انگلستان انجام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جراحی پیوند مژه در انگلستان بر روی صورت دختری جوان انجام گرفت. این نوجوان 19 ساله به نوعی اختلال به نام trichotillomania که در آن فرد در حالتی خارج از کنترل موهای قسمتهایی از بدن مانند مژه ها و ابروها را از جا در می آورد، بوده و تحت تاثیر این اختلال تمامی مژه های خود را از دست داده بود.

فرایند جراحی پیوند به این شکل بوده است که پزشکان رشته هایی از موهای پشت سر این نوجوان را برداشته و در حفره های پلک چشمان نوجوان پیوند زدند. پس از گذشته 4 تا 6 ماه از انجام پیوند، مژه ها به تدریج ضخیمتر شده و شکل گرفتند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این نوجوان که به مدت 17 سال از این اختلال کنترلی رنج می برد پذیرفته بود که هیچگاه نمی تواند از مژه های واقعی برخوردار باشد. این شیوه از جراحی پیوند برای اولین بار توسط آمریکا به انجام رسیده است.