تسهیل در سرمایه‌ گذاری و صدور مجوز فعالیت‌ اقتصادی بخش غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44، آییننامه اجرایی ماده (7) این قانون را به تصویب رساندند.
بر اساس این آییننامه که در تاریخ 17/5/1388 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای مشمول شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند فرآیندهای صدور مجوز را به گونهای تنظیم نمایند که ظرف 10 روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاعرسانی، پاسخ متقاضی داده شود.
این دستگاهها همچنین موظفند مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونهای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (10 روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.
همچنین دستگاههای اجرایی باید فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاعرسانی خود درج نمایند و فرآیندهای صدور مجوز و هزینههای مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاههای اطلاعرسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
در ضمن، در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، باید پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونهای اقدام شود که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.
براساس آییننامه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 ، دستگاههای فوق باید اطلاعات مورد نیاز در کل فرایند سرمایهگذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالیترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
همچنین این دستگاهها باید به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاعرسانی و استفاده از نرمافزارهای مناسب به گونهای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیریهای لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاههای مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.
لازم به ذکر است که ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این آییننامه، همه دستگاههای اجرایی مربوط باید نسبت به راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی الکترونیکی اقدام نمایند. همچنین برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما باید از متقاضی درخواست شود و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن مطالبه گردد. بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول، مسئولیت حسن انجام را بر عهده دارد.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای مشمول موظفند هر 6 ماه یک بار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفافسازی انجام فعالیتهای اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.
مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیتهای اقتصادی نیز موظفند هر 6 ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاعرسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاههای مشمول را در پایگاه اطلاعرسانی خود قرار دهد.
ستادهای سرمایهگذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاعرسانی در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
بر اساس مصوبه دولت، چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، باید با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید نمایند.
ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده میتواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید. در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذیربط عودت داده میشود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی ، دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیئت در سازمان تشکیل میشود. دبیر هیئت رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستادف رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
ستاد سرمایهگذاری موظف است هر 45 روز گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاهای فرا استانی، هیئت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. دبیرخانه این هیئت در سازمان مستقر است. جلسات ستاد سرمایهگذاری و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.
رییس ستاد سرمایهگذاری یا رییس هیئت رسیدگی میتوانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخشهای خصوصی، دستگاههای دولتی غیرعضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمانهای مقرر، ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاههای مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگ.یی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد هیئت رسیدگی به دستگاههای مراجع ذیربط و متقاضیان را برعهده میگیرند.
نظر شما